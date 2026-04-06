Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO por Champions League: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Momento de un partidazo entre Real Madrid vs Bayern Múnich por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Ambos elencos saben lo que es jugar este tipo de torneos, por lo que se espera un choque arduo en estos primeros 90 minutos. Dicho cotejo se afrontará este martes 7 de abril a partir de las 14.00 horas locales (19.00 horas GMT) con la transmisión de ESPN y Disney Plus en Latinoamérica.

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El cuadro madridista afrontará un partido clave de la temporada, sabiendo que es el único campeonato que está en sus manos para poder obtener el título. Dado que está fuera de Copa del Rey y lejos de pelear la clasificación en LaLiga, los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscarán respetar la casa ante su fiel afición.

Uno de los jugadores que tendrá mucha participación es Federico Valverde, quien se hizo extrañar en el pasado duelo de liga ante Mallorca. Justamente, los blancos cayeron de visita y complicaron sus aspiraciones de pelear el primer lugar ante Barcelona. Ahora, solo les queda la Champions League y deberán batir a un rival de jerarquía como los alemanes.

Por el lado de Bayern Múnich, parte como favorito para esta llave de Champions League al tener un presente sólido y regular. Es líder absoluto de la Bundesliga y sigue firme en su afán de recuperar el trono a nivel europeo. Los ‘bávaros‘ vienen de una emotiva remontada ante Friburgo en el que perdía 2-0 en condición de visita.

Ahora, el elenco alemán querrá dar el golpe en el Bernabéu y demostrar su gran nivel de temporada. Por si fuera poco, recuperó a Harry Kane para este cotejo clave ante los madridistas, por lo que espera sostener su racha goleadora para orgullo de los aficionados.

Real Madrid y Bayern Múnich juegan por la ida de cuartos de final de Champions League.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Bayern Múnich?

El partido entre Real Madrid vs Bayern Múnich por la ida de cuartos de final de Champions League se juega este martes 7 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu. El elenco blanco buscará hacerse fuerte en casa ante el poderío ofensivo de los ‘bávaros‘ en esta instancia del torneo de Europa.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Bayern Múnich?

Este compromiso de Champions League entre madridistas y bávaros inicia a partir de las 14.00 hora peruana (21.00 horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14.00 horas

Venezuela, Bolivia: 15.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 16.00 horas

España: 21.00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Bayern Múnich?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Bayern Múnich por cuartos de final de Champions League se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming en el app de Disney Plus para sintonizarlo a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Bayern Múnich

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus

Brasil: TNT Brazil, Zapping, Claro TV Plus, Max Brazil, Sky Plus y Vivo Play

Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus

México: TNT Sports y Max México

Panamá: Bluu, ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+

Estados Unidos: Paramount Plus, TUDN USA, DAZN, Univision y TUDN App

Convocados de Bayern Múnich ante Real Madrid.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Bayern Múnich

Real Madrid: Lunin, Álvaro Carreras, Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander Arnold, Arda Güler, Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

Bayern Múnich: Manuel Neuer, Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic, Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Lucho Díaz y Harry Kane.

Real Madrid vs Bayern Múnich: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Bayern Múnich se perfila ligeramente como favorito ante Real Madrid en este choque de Champions League. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS REAL MADRID EMPATE BAYERN MÚNICH Betsson 2.98 4.05 2.20 Betano 2.92 4.05 2.18 Bet365 2.88 4.00 2.20 1XBet 3.07 4.23 2.21 Doradobet 2.85 4.00 2.22

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