¿A qué hora juega Real Madrid vs Bayern Múnich y dónde ver partido por la Champions League?

Partidazo en la Casa Blanca. Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentan por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-2026, desde el imponente estadio Santiago Bernabéu. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este clásico europeo.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Bayern Múnich?

Perú, Colombia y Ecuador: 14.00

Bolivia y Venezuela: 15.00

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 16.00

México: 13.00

Estados Unidos: 15.00 (Miami y Nueva York) y 12.00

España y Alemania: 21.00

¿Dónde ver Real Madrid vs Bayern Múnich?

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

Chile: ESPN y Disney+

Ecuador: ESPN y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN y Disney+

México: HBO y TNT Sports

Estados Unidos: TUDN USA, DAZN, Univision y ViX

Real Madrid vs Bayern Múnich: previa del partido

Vuelve la música de las estrellas. Vuelve el miedo escénico. Este martes, el Santiago Bernabéu abre sus puertas para recibir el duelo más repetido y legendario de la UEFA Champions League. El Real Madrid, rey absoluto de la competición, se mide al Bayern Múnich de Vincent Kompany en la ida de los cuartos de final. No es un partido más; es una importante batalla por el trono europeo.

El conjunto blanco, ahora bajo la dirección técnica de Álvaro Arbeloa, llega con la obligación de golpear primero en casa. Aunque las bajas de piezas clave como Courtois, Mendy y Rodrygo han mermado el once ideal, el Madrid cuenta con un Kylian Mbappé que busca su primera gran noche europea de blanco total y un Vinícius Jr. que siempre crece en estas citas.

Real Madrid busca vencer al Bayern Múnich

Por su parte, el Bayern aterriza en la capital española en un estado de forma envidiable, aunque con una duda que quita el sueño a Baviera: Harry Kane. El "killer" inglés llega entre algodones, y su presencia podría cambiar el guion táctico de un Kompany que ha devuelto la agresividad y el vértigo al equipo alemán, apoyado en el desequilibrio de Luis Díaz y la magia de Jamal Musiala.