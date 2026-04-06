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Alineaciones Real Madrid vs Bayern Múnich: Potentes formaciones para partidazo por Champions

¡Partidazo con pronóstico reservado! Real Madrid y Bayern Múnich protagonizarán una final adelantada, esta vez por los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Gary Huaman
Real Madrid jugará en el Santiago Bernabeú ante el Real Madrid.
Real Madrid jugará en el Santiago Bernabeú ante el Real Madrid. | Foto: composición Líbero
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Se viene un partidazo por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-26 entre Real Madrid y Bayern Múnich, dos posibles finalistas, que se verán las caras este martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu en un encuentro que promete muchos goles, pues los blancos tienen a un imparable Mbappé, mientras que los bávaros colocarán al mejor tridente europeo.

Canal confirmado para ver Real Madrid vs Bayern Múnich por cuartos de final de Champions League

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Real Madrid vs Bayern Múnich por cuartos de final de Champions League

Para este enfrentamiento, el entrenador Arbeloa preparará algunos cambios importantes tras la derrota en Mallorca, como por ejemplo la inclusión del uruguayo Federico Valverde, quien estará en el mediocampo junto al juvenil Thiago Pitarch. Más adelante, Güler será el encargado de filtrar pases a los delanteros Mbappé y Vinícius. En la defensa, Militao tiene muchas chances de arrancar en lugar de Huijsen y Fran García se encargaría del lateral izquierdo en lugar de Álvaro Carreras.

En el Bayern Múnich, por su parte, Vincent Kompany podrá contar con su once estelar pese a que varios jugadores habían sufrido algunos golpes. Por ejemplo, Neuer ya está totalmente recuperado y estará bajo los tres palos, luego, Harry Kane superó su golpe y también jugará desde el arranque.

Alineación Real Madrid vs Bayern Múnich: así jugarán los blancos

  • Lunin; Trent, Militao, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Thiago Pitarch, Güler; Mbappé y Vinícius.

Alineación Bayern Múnich vs Real Madrid: así jugarán los bávaros

  • Neuer; Stanicic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Luis Díaz, Gnabry, Olise; Kane.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Bayern Múnich?

El partidazo entre Real Madrid vs Bayern Múnich por la UEFA Champions League 2025-26 arrancará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española).

¿Dónde ver Real Madrid vs Bayern Múnich?

La transmisión del Real Madrid vs Bayern Múnich estará a cargo de la cadena internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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