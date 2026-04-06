Alineaciones Real Madrid vs Bayern Múnich: Potentes formaciones para partidazo por Champions

Se viene un partidazo por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-26 entre Real Madrid y Bayern Múnich, dos posibles finalistas, que se verán las caras este martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu en un encuentro que promete muchos goles, pues los blancos tienen a un imparable Mbappé, mientras que los bávaros colocarán al mejor tridente europeo.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Real Madrid vs Bayern Múnich por cuartos de final de Champions League

Para este enfrentamiento, el entrenador Arbeloa preparará algunos cambios importantes tras la derrota en Mallorca, como por ejemplo la inclusión del uruguayo Federico Valverde, quien estará en el mediocampo junto al juvenil Thiago Pitarch. Más adelante, Güler será el encargado de filtrar pases a los delanteros Mbappé y Vinícius. En la defensa, Militao tiene muchas chances de arrancar en lugar de Huijsen y Fran García se encargaría del lateral izquierdo en lugar de Álvaro Carreras.

En el Bayern Múnich, por su parte, Vincent Kompany podrá contar con su once estelar pese a que varios jugadores habían sufrido algunos golpes. Por ejemplo, Neuer ya está totalmente recuperado y estará bajo los tres palos, luego, Harry Kane superó su golpe y también jugará desde el arranque.

Alineación Real Madrid vs Bayern Múnich: así jugarán los blancos

Lunin; Trent, Militao, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Thiago Pitarch, Güler; Mbappé y Vinícius.

Alineación Bayern Múnich vs Real Madrid: así jugarán los bávaros

Neuer; Stanicic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Luis Díaz, Gnabry, Olise; Kane.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Bayern Múnich?

El partidazo entre Real Madrid vs Bayern Múnich por la UEFA Champions League 2025-26 arrancará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española).

¿Dónde ver Real Madrid vs Bayern Múnich?

La transmisión del Real Madrid vs Bayern Múnich estará a cargo de la cadena internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica.