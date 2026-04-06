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Partidos de Champions League: programación, horario y canales de los cuartos de final

¡Toma nota, futbolero! Este martes 7 y miércoles 8 se llevarán a cabo los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League.

Gary Huaman
Real Madrid, Bayern Múnich y el PSG son los principales clubes a ganar la Champions.
Real Madrid, Bayern Múnich y el PSG son los principales clubes a ganar la Champions. | Foto: composición Líbero
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Se vienen los partidazos de los cuartos de final de la UEFA Champions League: Real Madrid, Bayern Múnich, Sporting Lisboa, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid, PSG y Liverpool son los equipos que llegaron a esta instancia y quienes buscarán dar un golpe en la primera llave de cara a las semifinales y, posteriormente, instalar sus nombres en la gran final en Budapest.

Canal confirmado para ver Real Madrid vs Bayern Múnich por cuartos de final de Champions League

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Real Madrid vs Bayern Múnich por cuartos de final de Champions League

Este martes 7 tendremos los dos primeros enfrentamientos entre Real Madrid vs Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu y el Sporting Lisboa vs Arsenal en el Estadio José Alvaade de Lisboa; mientras que el miércoles 8 se jugarán los choques entre Barcelona vs Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou y el PSG vs Liverpool en el Parque de los Príncipes. Revisa a continuación la hora y canal de estos duelos.

Martes 7 de abril

PartidoHorarioCanal
Real Madrid vs Bayern Múnich2.00 p. m.ESPN y Disney Plus
Sporting Lisboa vs Arsenal2.00 p. m.ESPN 2 y Disney Plus

Miércoles 8 de abril

PartidoHorarioCanal
Barcelona vs Atlético Madrid2.00 p. m.ESPN y Disney Plus
PSG vs Liverpool2.00 p. m.ESPN 2 y Disney Plus

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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