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Partidos de Champions League: programación, horario y canales de los cuartos de final
¡Toma nota, futbolero! Este martes 7 y miércoles 8 se llevarán a cabo los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League.
Se vienen los partidazos de los cuartos de final de la UEFA Champions League: Real Madrid, Bayern Múnich, Sporting Lisboa, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid, PSG y Liverpool son los equipos que llegaron a esta instancia y quienes buscarán dar un golpe en la primera llave de cara a las semifinales y, posteriormente, instalar sus nombres en la gran final en Budapest.
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Este martes 7 tendremos los dos primeros enfrentamientos entre Real Madrid vs Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu y el Sporting Lisboa vs Arsenal en el Estadio José Alvaade de Lisboa; mientras que el miércoles 8 se jugarán los choques entre Barcelona vs Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou y el PSG vs Liverpool en el Parque de los Príncipes. Revisa a continuación la hora y canal de estos duelos.
Martes 7 de abril
|Partido
|Horario
|Canal
|Real Madrid vs Bayern Múnich
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney Plus
|Sporting Lisboa vs Arsenal
|2.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney Plus
Miércoles 8 de abril
|Partido
|Horario
|Canal
|Barcelona vs Atlético Madrid
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney Plus
|PSG vs Liverpool
|2.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney Plus
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