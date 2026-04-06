Partidos de Champions League: programación, horario y canales de los cuartos de final

Se vienen los partidazos de los cuartos de final de la UEFA Champions League: Real Madrid, Bayern Múnich, Sporting Lisboa, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid, PSG y Liverpool son los equipos que llegaron a esta instancia y quienes buscarán dar un golpe en la primera llave de cara a las semifinales y, posteriormente, instalar sus nombres en la gran final en Budapest.

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Este martes 7 tendremos los dos primeros enfrentamientos entre Real Madrid vs Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu y el Sporting Lisboa vs Arsenal en el Estadio José Alvaade de Lisboa; mientras que el miércoles 8 se jugarán los choques entre Barcelona vs Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou y el PSG vs Liverpool en el Parque de los Príncipes. Revisa a continuación la hora y canal de estos duelos.

Martes 7 de abril

Partido Horario Canal Real Madrid vs Bayern Múnich 2.00 p. m. ESPN y Disney Plus Sporting Lisboa vs Arsenal 2.00 p. m. ESPN 2 y Disney Plus

Miércoles 8 de abril