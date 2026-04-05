Canal confirmado para ver Barcelona vs Atlético de Madrid por partido de cuartos de Champions League

Todo va quedando listo para el partido entre Barcelona vs Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026. Ambos elencos vuelven a verse las caras este miércoles 8 de abril a partir de las 14.00 hora peruana (21.00 horas de España), por lo que millones de aficionados ya palpitan este compromiso de talla internacional. Conoce dónde ver la transmisión de estos vibrantes 90 minutos y el canal confirmado para los fieles seguidores.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético de Madrid?

El partido entre Barcelona vs Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en el aplicativo de Disney Plus, el cual puedes sintonizarlo a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

En España, los canales a transmitir estos 90 minutos entre las escuadras blaugranas y colchoneras se verá por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones para la elección del televidente.

Canales de transmisión para ver Barcelona vs Atlético de Madrid

Argentina: FOX Sports, Disney+ Premium

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus

Brasil: TNT Brasil, Zapping, Claro TV+, MAX, Sky+, Vivo Play

México: FOX One

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, DAZN USA, Univisión ViX

Cuartos de final entre Barcelona vs Atlético de Madrid por Champions League.

Ambos elencos afrontaron su primer choque del mes de abril correspondiente al cotejo de LaLiga, en el que los blaugranas lograron el triunfo en el Riyadh Air Metropolitano y se asentaron como líderes absolutos del torneo español. Sin embargo, ahora serán partidos de ida y vuelta en el que los de Diego Simeone buscarán superar esta instancia como en la Copa del Rey.

Barcelona vs Atlético de Madrid por Champions League: fecha, día y horario confirmado

Este compromiso entre Barcelona vs Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de Champions League se juegan el próximo miércoles 8 de abril a partir de las 14.00 hora peruana (19.00 horas GMT, 21.00 horas de España).

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Atlético de Madrid vs Barcelona?

El choque de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre Atlético de Madrid y Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano se jugará el siguiente martes 14 de abril a partir de las 14.00 hora peruana (21.00 horas de España) con la transmisión de ESPN y Disney Plus.