Barcelona vs Atlético Madrid: fecha, hora y canal por los cuartos de final de la Champions League
Luego de imponerse por 2-1 en LaLiga; Barcelona recibirá al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou por la Champions League. Revisa aquí todo sobre este partidazo.
Barcelona vs Atlético Madrid volverán a verse las caras, pero esta vez no por LaLiga, sino por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Tras la victoria por 2-1 en la capital madrileña, esta vez los azulgranas serán locales en el Spotify Camp Nou y en la siguiente nota podrás revisar la fecha, hora y canal de transmisión de este partidazo.
¿Cuándo juegan Barcelona vs Atlético Madrid por la Champions League?
El duelo entre Barcelona vs Atlético Madrid por la Champions League está pactado para que se juegue este miércoles 8 de abril.
¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid por la Champions League?
El compromiso entre Barcelona vs Atlético Madrid está pactado para que arranque a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). Revisa aquí el horario según tu región:
- Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Paraguay: 3.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid por la Champions League?
La transmisión del partidazo entre Barcelona vs Atlético Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League estará a cargo de la cadena internacional ESPN y la plataforma de Disney Plus para toda Sudamérica; si te encuentras en España, entonces puedes verlo vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
- Argentina: FOX Sports, Disney+ Premium
- Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus
- Brasil: TNT Brasil, Zapping, Claro TV+, MAX, Sky+, Vivo Play
- México: FOX One
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, DAZN USA, Univisión ViX.
¿Cómo llegan Barcelona vs Atlético Madrid?
Barcelona y Atlético Madrid se han visto la cara hasta cuatro veces en esta temporada. Dos por LaLiga y otros dos por las semifinales de la Copa del Rey, con un saldo positivo a favor de los blaugranas con tres victorias y un solo triunfo de los rojiblancos. La última victoria de los culés fue por la fecha 30 del torneo español, donde se impusieron por 2-1 como visitantes.
- Atlético Madrid 1-2 Barcelona | LaLiga
- Barcelona 3-0 Atlético Madrid | Copa del Rey
- Atlético Madrid 4-0 Barcelona | Copa del Rey
- Barcelona 3-1 Atlético Madrid | LaLiga.
