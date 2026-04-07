Bayern Múnich dio el primer golpe. El equipo de Vincent Kompany derrotó por 2-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y dio un importante paso de cara a las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26. En la siguiente nota te contaremos todo sobre el choque de vuelta que se llevará a cabo en el Allianz Arena de Alemania.

¿Cuándo juegan Bayern Múnich vs Real Madrid por la vuelta de la Champions League?

El partido de vuelta entre Bayern Múnich vs Real Madrid por los cuartos de final de la UEFA Champions League se jugará el próximo miércoles 15 de abril.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs Real Madrid por la vuelta de la Champions League?

El duelo de vuelta entre Bayern Múnich vs Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League está pactado para que empiece a las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española).

¿Dónde ver Bayern Múnich vs Real Madrid por la vuelta de la Champions League?

A falta de confirmación oficial, la transmisión del Bayern Múnich vs Real Madrid por la Champions League estará a cargo del canal internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus.

¿Cómo quedó el Real Madrid vs Bayern Múnich por la ida de los cuartos de final?

En el encuentro de ida, el Bayern Múnich se impuso por 2-0 ante el Real Madrid en un partido que fue muy favorable para los bávaros. Desde que empezó el encuentro, los dirigidos por Vincent Kompany fueron absolutamente superiores y abrieron el marcador sobre los 40 minutos del primer tiempo tras una buena definición de Luis Díaz.

Luego, Harry Kane aumentó la ventaja en el inicio del segundo tiempo tras un latigazo desde fuera del área. Sin embargo, Kylian Mbappé aprovecharía un gran centro de Alexander Arnold para convertir el descuento y poner la llave abierta de cara al siguiente choque en el Allianz Arena.