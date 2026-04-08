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¿Sentenció la llave? Sorloth anotó el 2-0 del Atlético de Madrid ante Barcelona por Champions
El noruego definió a placer tras un gran pase de Ruggeri y aumentó la ventaja del Atlético de Madrid sobre Barcelona en el Spotify Camp Nou.
Mbappé anotó el gol del descuento para el Real Madrid ante Bayern Múnich por Champions League
Harry Kane anotó sensacional golazo y Bayern Múnich vence 2-0 al Real Madrid por la Champions
¡Locura! Luis Díaz anotó el 1-0 de Bayern Múnich sobre Real Madrid y silencia el Bernabéu
¡Locura! Gol de Lamine Yamal para el 3-2 del Barcelona vs Newclastle por Champions League - VIDEO
¡Magistral! Golazo de Raphinha para el 1-0 del Barcelona ante Newcastle por Champions League
Haaland le dio vida al Manchester City tras marcar el 1-1 ante Real Madrid en la Champions - VIDEO
Vinicius marcó de forma sensacional el 1-0 del Real Madrid que le da el pase a cuartos - VIDEO
Descomunal gol de Federico Valverde para su hat-trick y el 3-0 del Real Madrid vs Manchester City
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