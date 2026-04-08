Alexander Sorloth anotó el segundo tanto del Atlético Madrid sobre Barcelona. | Foto: captura/ESPN

¿Sentenció la llave? Sorloth anotó el 2-0 del Atlético de Madrid ante Barcelona por Champions

El noruego definió a placer tras un gran pase de Ruggeri y aumentó la ventaja del Atlético de Madrid sobre Barcelona en el Spotify Camp Nou.