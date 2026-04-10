- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs. Girona
- Sporting Cristal
- Universitario
- Alianza Lima
- Perú vs. Uruguay Femenino
Barcelona vs. Espanyol EN VIVO por DirecTV: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico por LaLiga
Desde el Spotify Camp Nou, Barcelona recibe a Espanyol por la fecha 31 de LaLiga EA Sports de España vía DSports y DGO.
Todo listo para el derbi catalán entre Barcelona vs Espanyol por la fecha 31 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou. Dicho compromiso se llevará a cabo este sábado 11 de abril a partir de las 11.30 hora peruana (16.30 horas GMT) con la transmisión de DSports y DGO. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto en Libero.pe.
Previa Barcelona vs Espanyol
Un partido con sensaciones distintas para Barcelona tras su reciente derrota en Champions League. El equipo de Hansi Flick tenía el camino para sacar ventaja en la ida de cuartos de final ante Atlético de Madrid, pero terminó cayendo 0-2 en condición de local. Ahora, sabiendo que tiene un duelo importante en la siguiente semana, tratará de asegurar el triunfo cuanto antes y así hacer descansar a sus jugadores.
Se espera ciertas variantes en el once de los 'culés' con el fin de asegurar la victoria en los primeros minutos, adicional a ciertos futbolistas que tuvieron un fuerte desgaste en el pasado encuentro ante los colchoneros. Uno de los que promete sumar minutos es Lamine Yamal, que fue uno de los mejores de los blaugranas en la llave de Champions, pero que no bastó para conseguir una victoria.
Por su parte, Espanyol tiene una pésima racha de 13 partidos consecutivos sin conseguir victorias en LaLiga: cinco empates y ocho derrotas. Pese a esas estadísticas, el cuadro catalán no peligra en zona de descenso y se ubica en la casilla 10 con 38 unidades y está a seis unidades de poder clasificar a torneos de la UEFA.
Estrategas de Barcelona y Espanyol en una postal previo al derbi catalán.
¿Cuándo juega Barcelona vs Espanyol?
El partido entre Barcelona vs Espanyol se juega este sábado 11 de abril en el Spotify Camp Nou por la fecha 31 de LaLiga EA Sports de España. El cuadro blaugrana quiere la victoria a como de lugar para seguir marcando diferencia en la tabla de posiciones. Por su parte, Espanyol quiere salir de su mala racha de 13 partidos consecutivos sin conocer de triunfos.
¿A qué hora juega Barcelona vs Espanyol?
Este compromiso entre Barcelona vs Espanyol inicia a partir de las 11.30 hora peruana (16.30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 10.30 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 11.30 horas
- Venezuela, Bolivia: 12.30 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 13.30 horas
- España: 18.30 horas
¿Dónde ver Barcelona vs Espanyol?
La transmisión del partido entre Barcelona vs Espanyol se verá por la señal en vivo de DSports (anteriormente DirecTV Sports) para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en el aplicativo de DGO a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
Canales de transmisión para ver Barcelona vs Espanyol
- Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: DSports, DGO
- Bolivia: TiGO Sports
- Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fubo TV, ESPN App
Posibles alineaciones de Barcelona vs Espanyol
Barcelona: Joan García, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Baldé, Eric Garcia, Fermín López, Marc Casadó, Lamine Yamal, Ferran Torres y Roony Bardghji.
Espanyol: Marko Dmitrović, Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero, Urko González, Pol Lozano, Edu Expósito, Cyril Ngonge, Tyrhys Dolan y Roberto Fernández.
Barcelona vs Espanyol: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas
Sobre el papel, Barcelona se perfila ampliamente como favorito para llevarse la victoria ante Espanyol en este derbi catalán. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|BARCELONA
|EMPATE
|ESPANYOL
|Betsson
|1.29
|5.90
|9.80
|Betano
|1.31
|6.60
|9.25
|Bet365
|1.29
|6.00
|9.00
|1XBet
|1.32
|6.65
|9.25
|Doradobet
|1.27
|6.66
|9.50
Últimos 5 partidos entre Barcelona vs Espanyol
- Espanyol 0-2 Barcelona (LaLiga 2026)
- Espanyol 0-2 Barcelona (LaLiga 2025)
- Barcelona 3-1 Espanyol (LaLiga 2024)
- Espanyol 2-4 Barcelona (LaLiga 2023)
- Barcelona 1-1 Espanyol (LaLiga 2022)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
