PSG vs Liverpool: fecha, hora y canal de TV por los cuartos de final de la Champions League

PSG vs Liverpool se enfrentarán nuevamente por la Champions League. A diferencia de la edición anterior, donde parisinos y rojos se midieron en los octavos de final, esta vez se verán las caras por los cuartos de final y primero jugarán en el Parque de los Príncipes, para después cerrar la llave en Anfield. A continuación podrás saber la fecha, hora y canal de transmisión de este partidazo.

¿Cuándo juegan PSG vs Liverpool por la Champions League?

El partidazo entre PSG vs Liverpool está pactado para que se juegue este miércoles 8 de abril en el Parque de los Príncipes.

¿A qué hora juegan PSG vs Liverpool por la Champions League?

El enfrentamiento entre PSG vs Liverpool está pactado para que empiece a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana).

Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs Liverpool por la Champions League?

La transmisión del PSG vs Liverpool estará a cargo de la cadena internacional ESPN 2 en Perú y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica. Revisa aquí la parrilla de canales según tu país:

Argentina, Chile: ESPN y Disney Plus

Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus

Brasil: Max Brasil

México: FOX One

España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

¿Cómo llegan PSG vs Liverpool por la Champions League?

PSG y Liverpool llegan a este enfrentamiento con realidades completamente diferentes, pues mientras los parisinos son líderes de la Ligue 1, los rojos acaban de ser eliminados de la FA Cup y en la Premier League están en la quinta casilla.

La última vez que se enfrentaron fue por los octavos de final de la Champions League. Cruce que terminó con la clasificación del PSG y posteriormente, su coronación con su primera orejona.