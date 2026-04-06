Partidos de hoy EN VIVO, martes 7 de abril: programación, horarios y dónde ver fútbol
Se juegan los cuartos de final de la Champions League con el Real Madrid vs. Bayern. Además, Universitario hará su debut en la Libertadores. Revisa la agenda de los partidos de HOY.
Empieza la fase de grupos de la Copa Libertadores y Universitario hará su debut ante Deportes Tolima. Además, se juegan los cuartos de final de la Champions League y el Real Madrid recibirá en el Bernabéu al Bayern Múnich. Horarios y canales para ver EN VIVO todos los compromisos.
Partidos de hoy por la Champions League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Real Madrid vs. Bayern Múnich
|ESPN y Disney+.
|14:00
|Sporting CP vs. Arsenal
|ESPN 2 y Disney+.
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Independiente Rivadavia (Arg) vs Bolívar (Bol)
|Disney+ y ESPN 5.
|17:00
|La Guaira (Ven) vs. Fluminense (Bra)
|ESPN 7 y Disney+
|19:00
|Always Ready (Bol) vs. LDU Quito (Ecu)
|ESPN 7 y Disney+
|19:00
|Barcelona SC (Ecu) vs. Cruzeiro (Bra)
|ESPN y Disney+
|19:30
|U. Católica (Chi) vs. Boca Juniors (Arg)
|ESPN 5 y Disney+
|21:00
|Tolima (Col) vs. Universitario de Deportes (Perú)
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Barracas Central (Arg) vs. Vasco (Bra)
|DSports y DGO
|17:00
|Independiente (Bol) vs. Racing Club (Arg)
|ESPN y Disney +
|19:00
|O’Higgins (Chi) vs. Millonarios (Col)
|ESPN 2 y Disney +
|19:30
|Boston River (Uru) vs. Sao Paulo (Bra)
|DSports y DGO
|21:00
|Alianza Atlético (Perú) vs. Tigre (Arg)
|DSports, DGO y ViX.
Partidos de hoy por la Champions Cup
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Nashville FC vs. Club América
|Disney Plus
|21:00
|Los Ángeles FC vs. Cruz Azul
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Estudiantes Río Cuarto vs. San Martín Tucumán
|Bet365
|16:30
|Vélez Sarsfield vs. Deportivo Armenio
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Águilas Doradas vs. Atlético Bucaramanga
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa Ecuador
|Hora
|Partidos
|Canal
|15:00
|Guaranda vs. San Antonio
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Deportivo Mixto vs. Marquense
|Bet365
Partidos de hoy por la Championship
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Wrexham vs. Southampton
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga MX
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Querétaro vs. Juárez
|ViX
Partidos de hoy por Campeonato Sudamericano Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Ecuador vs. Uruguay
|DGO
|18:00
|Colombia vs. Chile
|DGO
Horarios y canales según Perú, Ecuador y Colombia.
