Partidos de hoy EN VIVO, martes 7 de abril: programación, horarios y dónde ver fútbol

Se juegan los cuartos de final de la Champions League con el Real Madrid vs. Bayern. Además, Universitario hará su debut en la Libertadores. Revisa la agenda de los partidos de HOY.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY martes 7 de abril.
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY martes 7 de abril. | Composición Líbero
Empieza la fase de grupos de la Copa Libertadores y Universitario hará su debut ante Deportes Tolima. Además, se juegan los cuartos de final de la Champions League y el Real Madrid recibirá en el Bernabéu al Bayern Múnich. Horarios y canales para ver EN VIVO todos los compromisos.

Partidos de hoy por la Champions League

Horarios PartidosCanales
14:00Real Madrid vs. Bayern MúnichESPN y Disney+.
14:00Sporting CP vs. ArsenalESPN 2 y Disney+.

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

HorariosPartidosCanales
17:00Independiente Rivadavia (Arg) vs Bolívar (Bol)Disney+ y ESPN 5.
17:00La Guaira (Ven) vs. Fluminense (Bra)ESPN 7 y Disney+
19:00Always Ready (Bol) vs. LDU Quito (Ecu)ESPN 7 y Disney+
19:00Barcelona SC (Ecu) vs. Cruzeiro (Bra)ESPN y Disney+
19:30U. Católica (Chi) vs. Boca Juniors (Arg)ESPN 5 y Disney+
21:00Tolima (Col) vs. Universitario de Deportes (Perú)ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

HorariosPartidosCanales
17:00Barracas Central (Arg) vs. Vasco (Bra)DSports y DGO
17:00Independiente (Bol) vs. Racing Club (Arg)ESPN y Disney +
19:00O’Higgins (Chi) vs. Millonarios (Col)ESPN 2 y Disney +
19:30Boston River (Uru) vs. Sao Paulo (Bra)DSports y DGO
21:00Alianza Atlético (Perú) vs. Tigre (Arg)DSports, DGO y ViX.

Partidos de hoy por la Champions Cup

HorariosPartidosCanales
19:00Nashville FC vs. Club AméricaDisney Plus
21:00Los Ángeles FC vs. Cruz AzulDisney Plus

Partidos de hoy por la Copa Argentina

HorariosPartidosCanales
14:00Estudiantes Río Cuarto vs. San Martín TucumánBet365
16:30Vélez Sarsfield vs. Deportivo ArmenioBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
16:00Águilas Doradas vs. Atlético Bucaramanga Bet365

Partidos de hoy por la Copa Ecuador

HoraPartidosCanal
15:00Guaranda vs. San AntonioBet365

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HoraPartidoCanal
16:00Deportivo Mixto vs. MarquenseBet365

Partidos de hoy por la Championship

HoraPartidoCanal
14:00Wrexham vs. SouthamptonBet365

Partidos de hoy por la Liga MX

HoraPartidoCanal
19:00Querétaro vs. JuárezViX

Partidos de hoy por Campeonato Sudamericano Sub 17

HorariosPartidosCanales
15:00Ecuador vs. UruguayDGO
18:00Colombia vs. ChileDGO

Horarios y canales según Perú, Ecuador y Colombia.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

