¿A qué hora juega Alianza Atlético vs. Tigre y dónde ver partido por Copa Sudamericana?

Alianza Atlético de Sullana debutará en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 ante Tigre de Argentina el 7 de abril de 2026 por la primera fecha desde el Estadio Miguel Grau del Callao. Conoce los horarios según tu país y canales para ver este emocionante encuentro sudamericano.

¿A qué hora juega Alianza Atlético vs. Tigre?

El partido entre Alianza Atlético y Tigre se podrá ver en distintos países en diferentes horarios. Te contamos la hora en la que podrás presenciar este encuentro por Copa Sudamericana:

Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 11.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Estados Unidos: 10.00 a. m. y 7.00 p. m. (Miami y Nueva York)

España y Alemania: 4.00 a. m. (8 de abril)

Alianza Atlético se enfrentará a Tigre por la Copa Sudamericana 2026

¿Dónde ver Alianza Atlético vs. Tigre?

El encuentro entre Alianza Atlético ante Tigre por la Copa Sudamericana 2026 se podrá ver por todo Sudamérica (excepto Brasil) a través de DirecTV Sports. Repasa los canales para otros países:

Perú: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Brasil: ESPN 4, Zapping, Claro TV y Vivo Play

México: Disney+ México

Estados Unidos: Fanatiz, Bein, Tubi, Fubo Sports y ViX

Alianza Atlético vs. Tigre: previa del partido

Alianza Atlético comparte el grupo A de la Copa Sudamericana 2026 con Tigre y se enfrentaran por la primera fecha desde el Estadio Miguel Grau del Callao. Ambos equipos no cuentan con antecedentes o partidos disputados anteriormente, por ello jugarán su primer duelo en la historia.

Sin embargo, en sus últimos cinco duelos disputados por el cuadro peruano llega mejor que el equipo argentino, ya que los de Sullana alcanzaron 2 victorias, 2 empates y 1 derrota, mientras que los de Buenos Aires cuentan con 3 igualdades y 2 caídas.

A nivel de equipo, ambos clubes llegan con un bajo rendimiento en sus propias ligas, no obstante a nivel de historia en Copa Sudamericana, Tigre ya consiguió disputar una final en 2012, por lo que espera lograr lo mismo esta temporada.