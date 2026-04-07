Alineaciones Sporting Cristal vs Cerro Porteño: así formarán los celestes por la Copa Libertadores

Se viene el debut de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026. Los celestes, que ya no tienen a Paulo Autuori como entrenador sino al brasileño Zé Ricardo, enfrentarán a Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau del Callao luego que la Municipalidad de La Victoria clausurase el Alejandro Villanueva por el lamentable accidente que se originó en una de sus tribunas el 3 de abril.

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En la previa de este encuentro, Sporting Cristal llega muy golpeado, pues viene de perder dos partidos consecutivos frente a Los Chankas (3-2) y CD Moquegua (2-1). Además, están ubicados en la novena casilla del Torneo Apertura con 11 unidades.

Por otro lado, Cerro Porteño llega a este encuentro con cuatro victorias consecutivas y en el torneo paraguayo, se encuentra en el segundo lugar con 32 unidades. A continuación podrás repasar las posibles alineaciones de ambos equipos.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: posible alineación de los rimenses

Diego Enríquez; Cristiano, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Ian Winsdom; Maxloren Castro, Luis Iberico y Felipe Vizeu.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: posible alineación de los guaraníes

Martín Arias, Quintana, Velázquez, Sánchez, Soñora, Paredes, Domínguez, Piris Da Motta, Aliseda, Chaparro y Vegetti.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

El partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño se jugará a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana).

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