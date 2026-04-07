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Alineaciones Sporting Cristal vs Cerro Porteño: así formarán los celestes por la Copa Libertadores

¿Sporting Cristal debutará con una victoria? Revisa aquí las posibles alineaciones del partido por el arranque de la Copa Libertadores.

Gary Huaman
Sporting Cristal jugará ante Cerro Porteño en el Miguel Grau del Callao.
Sporting Cristal jugará ante Cerro Porteño en el Miguel Grau del Callao. | Foto: composición Líbero
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Se viene el debut de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026. Los celestes, que ya no tienen a Paulo Autuori como entrenador sino al brasileño Zé Ricardo, enfrentarán a Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau del Callao luego que la Municipalidad de La Victoria clausurase el Alejandro Villanueva por el lamentable accidente que se originó en una de sus tribunas el 3 de abril.

Sporting Cristal debutará ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: Sporting Cristal jugará en el Estadio Miguel Grau ante Cerro Porteño por Copa Libertadores

En la previa de este encuentro, Sporting Cristal llega muy golpeado, pues viene de perder dos partidos consecutivos frente a Los Chankas (3-2) y CD Moquegua (2-1). Además, están ubicados en la novena casilla del Torneo Apertura con 11 unidades.

Por otro lado, Cerro Porteño llega a este encuentro con cuatro victorias consecutivas y en el torneo paraguayo, se encuentra en el segundo lugar con 32 unidades. A continuación podrás repasar las posibles alineaciones de ambos equipos.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: posible alineación de los rimenses

  • Diego Enríquez; Cristiano, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Ian Winsdom; Maxloren Castro, Luis Iberico y Felipe Vizeu.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: posible alineación de los guaraníes

  • Martín Arias, Quintana, Velázquez, Sánchez, Soñora, Paredes, Domínguez, Piris Da Motta, Aliseda, Chaparro y Vegetti.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

El partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño se jugará a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026 será mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online en Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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