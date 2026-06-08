Giuli Cunha emociona a hinchas de Sporting Cristal con sorpresiva publicación: "Rímac"

El fichaje de Hernán Barcos por Sporting Cristal ilusiona a la hinchada celeste, que espera que el equipo pueda resurgir en el Torneo Clausura 2026 tras el mal momento que se vivió en la primera parte del año. En este contexto, la esposa del ‘Pirata’ realizó una publicación que no pasó desapercibida. ¿Qué pasó?

Como se sabe, el delantero argentino y Giuli Cunha estuvieron de viaje; sin embargo, llegaron a Lima este domingo 7 de junio para ultimar detalles de su confirmada contratación para el cuadro cervecero. Por otro lado, este lunes 8, la brasileña compartió una historia de Instagram, donde se dejó ver en el Rímac.

Cabe destacar que en este distrito limeño se encuentra el complejo deportivo y sede oficial de entrenamientos del Club Sporting Cristal. Este post encendió las alertas de los hinchas de la escuadra bajopontina, quienes esperan con ansias ver al ‘Pirata’ vistiendo la camiseta celeste.

Giuli Cunha visita el Rímac, distrito en el que se ubica el centro de entrenamiento de Cristal.

Sporting Cristal presentó a Hernán Barcos como su nuevo fichaje

La llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal se convirtió en una de las noticias más comentadas del mercado de pases de la Liga 1 2026. El experimentado delantero argentino, reconocido por su trayectoria en el fútbol peruano y sudamericano, fue anunciado como uno de los principales refuerzos del conjunto celeste para afrontar el Torneo Clausura. Su incorporación busca potenciar el ataque rimense y aportar liderazgo dentro y fuera del campo.

La contratación del popular 'Pirata' ha generado gran expectativa entre los hinchas de Sporting Cristal, quienes esperan que su experiencia y capacidad goleadora sean determinantes en la lucha por el título nacional. Con este fichaje, el club del Rímac apuesta por un jugador de jerarquía que ha demostrado su calidad en distintas competencias y que ahora tendrá el desafío de defender una nueva camiseta en el fútbol peruano.