El preciso instante en que Jefferson Farfán le dio toda su 'magia' a Khvicha Kvaratskhelia

Ha comenzado el Mundial 2026 de la FIFA y los hinchas están fascinados con todas las estrellas que compiten dentro. Sin embargo, hay una lista de grandes ausencias estelares y una de ellas es la de Khvicha Kvaratskhelia, futbolista que no logró clasificar al certamen con Georgia y que es de los elementos más brillantes en la actualidad. Incluso, viene de salir campeón de la Champions League.

El delantero del PSG se llevó el título de la UEFA y fue uno de los mejores jugadores del elenco francés a lo largo de la temporada, por lo que muchos lo han extrañado en la presente Copa del Mundo, que se realiza en Norteamérica. En esa línea, algo que pocos saben es que hace años Jefferson Farfán le transfirió toda su ‘magia’ al astro del fútbol internacional.

Resulta que, el referente de Alianza Lima jugaba para el Lokomotiv Moscú de Rusia, donde estuvo tres temporadas, y en la campaña 2018-2019 compartió equipo con un joven Khvicha Kvaratskhelia, que acababa de llegar procedente del FC Rustavi de su natal Georgia. En un partido, el delantero europeo entró por el ídolo de la selección peruana y ahí se dio el icónico momento.

Jefferson Farfán y Khvicha Kvaratskhelia.

Como se aprecia en la fotografía, Jefferson Farfán le dio las manos al atacante del PSG al ser sustituido y ese fue el preciso momento en el que, a manera de broma, muchos hinchas aseguran que le dio toda su ‘magia’. Sin embargo, esto, evidentemente, únicamente es una coincidencia y lo único real es que ambos compartieron club durante un año. Luego de ello ‘Kvaradona’ fue vendido al Rubin Kazan.

Trayectoria de Khvicha Kvaratskhelia

Estos han sido los clubes de Khvicha Kvaratskhelia: