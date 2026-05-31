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Magalhães dejó sorpresivo mensaje tras fallar penal en final de la Champions ante el PSG: "Nos vemos"

Mediante sus redes sociales, la figura del Arsenal se pronunció luego del penal fallado ante el PSG, donde envió el balón por encima del travesaño.

Antonio Vidal
Gabriel Magalhães se pronuncio mediante sus redes sociales. Foto: composición Líbero
Gabriel Magalhães se pronuncio mediante sus redes sociales. Foto: composición Líbero
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La definición desde los 12 pasos en el fútbol es una de esas situaciones para las que todo futbolista debe estar preparado, debido a que te puede dejar como el héroe o como el villano. Y este fue el caso de la figura del Arsenal, Gabriel Magalhães, quien usó sus redes sociales para hablar de su penal fallado ante el PSG en la final de la Champions League.

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El defensor brasileño es uno de los mejores jugadores que tiene el elenco inglés y esta fue una de sus temporadas más sobresalientes. Sin embargo, cuando más su equipo lo necesitaba, falló el penal clave para los ‘gunners’, quienes vieron al conjunto parisino coronarse como bicampeón del certamen.

Por lo que mediante sus redes sociales, el zaguero sudamericano publicó un emotivo mensaje para los hinchas del Arsenal.

Es doloroso, pero estoy orgulloso de este equipo y de todo lo que hemos conseguido juntos esta temporada. Gracias a nuestros increíbles fans por vuestro apoyo en cada paso del camino. ¡Te mereces celebrar este viaje con nosotros y disfrutar del desfile hoy! ¡Nos vemos la próxima temporada!”, fue el mensaje que coloco el jugador de 28 años.

Gabriel Magalhães se pronunció mediante su cuenta de IG

Gabriel Magalhães se pronunció mediante su cuenta de IG

Así fue el penal fallado de Gabriel Magalhães

Trayectoria de Gabriel Magalhães

  • Avaí U20 (Brasil)
  • Avaí FC (Brasil)
  • Lille (Francia)
  • Troyes (Francia, cesión)
  • Lille (Francia)
  • Dinamo Zagreb II (Croacia, cesión)
  • Lille (Francia)
  • Arsenal (Inglaterra)
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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