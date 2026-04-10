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André Carrillo se luce junto a campeón de Europa con el Manchester United: ¿Qué pasó?

André Carrillo, histórico de la selección peruana, sorprendió al aparecer junto a campeón de Europa con el Manchester United. Te contamos de qué se trata.

Francisco Esteves
André Carrillo se luce junto a campeón de Europa.
André Carrillo se luce junto a campeón de Europa. | Foto: Corinthians - X.
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Uno de los futbolistas peruanos más conocidos de la última década es André Carrillo, quien ha destacado en varios clubes y su mejor momento profesional lo pasó en Al-Hilal de Arabia Saudita. Ahora, el ex Alianza Lima sorprendió al mundo entero tras ser captado junto a un icónico campeón de Europa con el Manchester United de Inglaterra. La foto ha causado furor en las redes sociales.

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Como sabemos, el mundialista con la selección peruana actualmente se encuentra defendiendo la camiseta del Corinthians tanto en el Brasileirao como en Copa Libertadores. En esa línea, recientemente debutó en el torneo Conmebol con una victoria 2-0 sobre Platense de Argentina en condición de visitante, y precisamente en dicho compromiso se lució al lado de un talentoso volante inglés que había caído en el olvido para muchos fanáticos del balompié.

Nos referimos a Jesse Lingard, quien jugó por muchos años en el Manchester United y ahora pertenece al ‘Timao’. Como compañero de André Carrillo, ambos aportaron al ataque y consiguieron una importante victoria en el campeonato internacional, donde marchan líderes absolutos con tres unidades y comparten el Grupo E junto a Peñarol de Uruguay, Independiente Santa Fe de Colombia, y el ya mencionado ‘Calamar’.

André Carrillo, Corinthians, Manchester United, Jesse Lingard

André Carrillo y Jesse Lingard. Foto: Fanáticos del Fútbol - Perú.

De esta forma, Corinthians se prepara para su siguiente partido en el Brasileirao ante Palmeiras este fin de semana y luego enfrentará a Independiente Santa Fe en condición de local por la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026, el miércoles 15 de abril a las 19.30 horas y con transmisión de ESPN para toda Latinoamérica.

Jesse Lingard campeón de Europa

Jesse Lingard ganó títulos menores en Inglaterra con el Manchester United, ya que nunca pudo alzar la Premier League; sin embargo, su éxito más grande a nivel profesional fue la obtención de la Europa League 2016/2017. En aquel entonces los ‘Diablos Rojos’ derrotaron 2-0 al Ajax en la gran final y el actual mediocampista del ‘Timao’ ingresó a los 74 minutos del compromiso para reemplazar al armenio Henrikh Mkhitaryan.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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