Prensa brasileña dio fuerte opinión de André Carrillo tras empate de Corinthians: "Pésima..."

André Carrillo sigue siendo considerado como un jugador esencial dentro del esquema de Corinthians. Sin embargo, la actualidad del ‘Timao’ no es la mejor, especialmente tras empatar sin goles en la última jornada del Brasileirao ante Vitoria. Tras este encuentro, se ubican en la zona de descenso y la prensa brasileña dio una sorpresiva opinión sobre el rendimiento del peruano.

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Prensa brasileña dio fuerte opinión de André Carrillo tras empate de Corinthians

La ‘Culebra’ inició el encuentro como titular en el mediocampo y no tuvo un mal desempeño ante Vitoria, aunque eso no impidió un nuevo tropezón de su equipo, que ya suma 13 partidos consecutivos sin poder conseguir un triunfo entre las competiciones que disputa.

Por ello, el medio brasileño ‘GeGlobo’ analizó el encuentro y destacó que André Carrillo fue el jugador con mayor calidad en la distribución de juego durante todo el encuentro. Un aspecto que contrastó con el bajo nivel mostrado por sus compañeros en el primer tiempo.

Prensa brasileña opinó sobre André Carrillo tras empate con Corinthians

“Tuvo la mejor calidad de pase del equipo en una pésima primera mitad del mediocampo del Corinthians, aunque esto no se tradujo en efectividad ofensiva. Con la sustitución de Pedro Milans en la segunda mitad, pasó a jugar de lateral derecho y realizó un buen trabajo de marcaje”, señalaron en su análisis.

Del mismo modo, lamentaron que el rendimiento de Carrillo no haya sido suficiente para hacer daño al rival. Por otro lado, señalaron que el peruano mantuvo su gran rendimiento en el segundo tiempo, ya que se impuso de gran manera cuando lo cambiaron de posición al de lateral derecho.

Corinthians se ubica en la zona de descenso

Corinthians no la pasa nada bien en la temporada, luego de que una serie de malos resultados los llevara a estar ubicados en la zona de descenso del Brasileirao. En el torneo, solo han podido sumar dos victorias y la actualidad del equipo no parece que cambie en un futuro próximo.

Por lo pronto, este martes 21 de abril tienen que afrontar su partido por la Copa de Brasil ante Barra FC, donde tendrán la oportunidad de ponerle fin a su mala racha y volver a saborear una victoria.