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¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés y en qué canal ver partido por LaLiga?

Real Madrid se enfrenta al Alavés este martes 21 de abril en el Santiago Bernabéu, por la jornada 33 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Repasa horarios y canales para ver.

Wilfredo Inostroza
Real Madrid se enfrenta a Alavés por LaLiga
Real Madrid se enfrenta a Alavés por LaLiga | Composición: Líbero
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Real Madrid se enfrenta a Alavés, en partido correspondiente a la fecha 33 de LaLiga EA Sports 2025-2026 que se jugará en el estadio Santiago Bernabéu. Conoce horarios y canales para este encuentro que se disputa en la ‘Casa Blanca’, donde los ‘merengues’ quieren seguir en la lucha por el título.

Revisa la programación de los partidos de este lunes 20 de abril.

PUEDES VER: Partidos de hoy EN VIVO, lunes 20 de abril: programación, horarios y canales de TV

¿Cuándo juega Real Madrid vs Alavés?

El partido entre Real Madrid y Alavés se enfrentan este martes 21 de abril.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés?

Repasa horarios para el duelo entre Real Madrid y Alavés:

  • México: 13.30 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 14.30 horas
  • Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami, NY): 15.30 horas
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.30 horas
  • Estados Unidos (Los Ángeles): 12.30 horas
  • España: 21.30 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Alavés?

El partido será transmitido en Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela por DSports y también estará disponible en la plataforma ONLINE por DGO.

Real Madrid vs Alavés: previa del partido

El Real Madrid vuelve al Bernabéu este martes (14.30 hora Perú) con la urgencia de sacudirse el polvo tras el adiós europeo. Sin Rodrygo por lesión ni Tchouaméni por sanción, Ancelotti confía en la dupla Mbappé-Vinícius para recuperar el brillo. La misión es clara: ganar para calmar las aguas y blindar el liderato en este tramo final.

El Alavés llega con los deberes hechos, pero con ganas de dar la campanada. Aunque el historial les da la espalda en Madrid, los babazorros encadenan cuatro partidos invictos y saben que la defensa blanca está sufriendo (siete partidos seguidos recibiendo gol). Sin Abde Rebbach, sancionado, apostarán por el orden y el contragolpe para incomodar a un rival herido.

Real Madrid jugará ante Alavés por LaLiga.

Real Madrid jugará ante Alavés por LaLiga.

En la ida el Madrid sudó para llevarse el 1-2, y este duelo promete ser igual de cerrado. Con Lunin bajo palos y el regreso de Raúl Asensio a la lista, los merengues buscan imponer su jerarquía frente a un equipo vitoriano que no tiene nada que perder y mucho que ganar en un estadio que suele imponer condiciones.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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