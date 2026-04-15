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Vinicius 'explotó' contra Bellingham: filtran las fuertes palabras del brasileño contra el inglés

Al inglés no le gustó una actitud del brasileño y este le respondió con todo en pleno partido entre Bayern Múnich vs Real Madrid.

Gary Huaman
Vinicius le increpó fuerte a Jude Bellingham en pleno encuentro del Madrid ante Bayern Múnich.
Vinicius le increpó fuerte a Jude Bellingham en pleno encuentro del Madrid ante Bayern Múnich. | Foto: captura/Movistar Liga de Campeones
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Real Madrid cayó ante Bayern Múnich y quedó eliminado de la Champions League en un partidazo que tuvo varios goles y polémicas como la expulsión de Camavinga por doble amarilla. No obstante, hubo una acción que pasó desapercibida en pleno encuentro, pero que se volvió viral en las redes sociales minutos después del final del encuentro.

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¿De cuál estamos hablando? De un incidente que protagonizaron Vinicius Junior y Jude Bellingham. Las cámaras de Movistar Plus captaron el preciso momento en el que el inglés le increpó algo al brasileño y este no dudó en responderle y mandarlo a callar. Situación que no pasó desapercibida entre los hinchas del Real Madrid, quienes señalaron que no existe un buen ambiente en el vestuario blanco.

En las imágenes se puede ver como Vinicius agarra el balón y se va hacia una esquina porque no puede quitarse de la marca de Upamecano. En ese momento, las cámaras captan a un Jude Bellingham bastante enojado con él, porque le estaba reclamando el pase y el brasileño decidió jugársela por otro lado.

Se puede ver al inglés alzando los brazos en son de protesta e inmediatamente, las cámaras captaron a un Vinicius bastante ofuscado por lo sucedido, quien volteó luego de perder el balón por el saque de banda y le increpó fuerte a su compañero: “¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Calla la boca”. Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en volverse viral en las redes sociales.

Vinicius le increpó fuerte a Jude Bellingham en pleno encuentro del Madrid ante Bayern Múnich.

Vinicius le increpó fuerte a Jude Bellingham en pleno encuentro del Madrid ante Bayern Múnich.

¿Cómo quedó el Bayern Múnich vs Real Madrid?

Real Madrid llegó al Alianz Arena con el objetivo de darle vuelta a la llave, pues perdió 2-1 en la ida y de arranque, empezaron ganando gracias al gol de Arda Güler tras un grosero error de Manuel Neuer a los 30 segundos.

Pese a esto, Pavlovic respondió y puso la igualdad sobre los 6’. Cuando parecía que los bávaros iban a irse con todo, apareció nuevamente Güler con un soberbio tiro libre para poner la ventaja a favor de los blancos; luego Harry Kane colocó la igualdad y sobre el final del primer tiempo, Mbappé puso el 3-2.

Ya en el segundo tiempo, ambos equipos empezaron a cuidarse más que a atacar hasta que el árbitro expulsó a Camavinga por doble amarilla. Tras esta decisión, los bávaros le dieron vuelta gracias a los goles de Luis Díaz y Michael Olise.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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