Partidos de hoy EN VIVO, jueves 23 de abril: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS
Con Los Chankas vs. Cienciano por la Liga 1, revisa todos los partidos que se realizarán HOY jueves 23 de abril. Horarios y canales para ver EN VIVO los duelos.
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 23 de abril. Por la Liga 1, Los Chankas y Cienciano protagonizarán un compromiso clave. Ambos equipos están peleando el título del Torneo Apertura. Además, la acción no se detiene en LaLiga. En Argentina, Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia. Horarios y canales para ver EN VIVO los compromisos.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Los Chankas vs. Cienciano
|L1 MAX
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Levante vs Sevilla
|DirecTV Sports y DGO
|13:00
|Rayo Vallecano vs. Espanyol
|DirecTV Sports y DGO
|14:30
|Real Oviedo vs. Villarreal
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Defensa y Justicia vs. Boca Juniors
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Copa Brasil
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Atlético MG vs. Ceará
|—
|17:30
|Palmeiras vs. Jacuipense
|—
|19:30
|Athletico PR vs. Atlético GO
|Bet365
|19:30
|Operario vs. Fluminense
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Palestino vs. Deportivo Concepción
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Deportivo Pasto vs. Ind. Santa Fe
|Bet365
|20:00
|Millonarios vs. Tolima
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|21:00
|Alajuelense vs. Puntarenas FC
|1xBet
Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|U. Católica vs. Macará
|Zapping
Partidos de hoy por la Copa Ecuador
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Dep. Quito vs. Gualaceo
|DirecTV Sports y DGO.
Partidos de hoy por la Liga de Países Bajos
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:45
|G.A. Eagles vs. AZ Alkmaar
|Disney Plus
|14:00
|PSV vs. Zwolle
|Disney Plus
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.
