Boca Juniors vs Defensa y Justicia EN VIVO se enfrentarán este jueves 23 de abril por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Argentina 2026 en el Estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello y contará con transmisión de ESPN y Disney Plus para Perú, Argentina y demás países de Sudamérica. En la siguiente nota podrás revisar todo acerca de este enfrentamiento.

¿Cómo llegan Boca Juniors vs Defensa y Justicia a este duelo?

Pronóstico de partidazo. Boca Juniors visita a Defensa y Justicia por la jornada 16 del Torneo Apertura con el objetivo de sacar un resultado positivo para alcanzar a Estudiantes de la Plata, líder del grupo A. En la previa de este encuentro, el Xeneize se encuentra en la tercera casilla con 24 puntos y viene de ganar el Superclásico de Argentina por 1-0 ante River Plate.

Por su parte, el Halcón marcha en la octava posición con 19 unidades y viene de tres derrotas consecutivas: ante Instituto (2-0), Talleres (1-2) e Independiente (3-1). Además, de los 14 partidos que se han jugado, Defensa y Justicia ha ganado solo cuatro enfrentamientos, empató siete y perdió tres.

Lista de convocados del Xeneize.

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs Defensa y Justicia por el Torneo Apertura?

Boca Juniors vs Defensa y Justicia se enfrentarán este jueves 23 de abril en el Estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Argentina 2026.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs Defensa y Justicia por el Torneo Apertura?

El duelo entre Boca Juniors vs Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026 está pactado para que empiece a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora argentina).

¿Dónde ver Boca Juniors vs Defensa y Justicia por el Torneo Apertura?

La transmisión del Boca Juniors vs Defensa y Justicia estará a cargo de ESPN y Disney Plus para todos los países de Sudamérica. En Argentina también se puede ver vía Fanatiz y TyC Sports.

Boca Juniors vs Defensa y Justicia: árbitros del partidos

Árbitro principal: Andrés Gariano

Andrés Gariano Asistente 1: Miguel Savorani

Miguel Savorani Asistente 2: Federico Cano

Federico Cano Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

Lucas Comesaña VAR: Silvio Trucco

Silvio Trucco AVAR: Iván Núñez.

Boca Juniors vs Defensa y Justicia: últimos partidos

Defensa y Justicia 2-1 Boca Juniors

Boca Juniors 4-0 Defensa y Justicia

Defensa y Justicia 2-2 Boca Juniors

Boca Juniors 0-0 Defensa y Justicia

Defensa y Justicia 1-0 Boca Juniors.

Boca Juniors vs Defensa y Justicia: cuotas del partido