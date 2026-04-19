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¡Silencio en el Monumental! Gol de Leandro Paredes para el 1-0 de Boca a River en el Superclásico
Desde el punto de penal, Leandro Paredes anotó el 1-0 de Boca Juniors a River Plate en el Estadio Más Monumental. Silencio absoluto campo del millonario.
Sobre el cierre de la primera parte del Superclásico entre River Plate vs Boca Juniors, un penal a favor del ‘xeneize‘ permitió que Leandro Paredes anote desde los 12 pasos y abra el marcador en este choque por el Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. Silencio absoluto en el Estadio Más Monumental al ver cómo su clásico rival celebra la victoria parcial.
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Gol de Leandro Paredes para Boca Juniors
Luego de que el árbitro Darío Herrera fuera llamado por el VAR, el juez observó la jugada y vio una clara mano dentro del área. De esta manera, se dirigió a todos los hinchas y explicó las razones por las que iba a cobrar penal a favor de Boca Juniors.
Fue entonces, en el que el capitán Leandro Paredes tomó el esférico y se hizo responsable para rematar desde los 12 pasos. El volante argentino tuvo mucha serenidad a la hora de patear y logró engañar a Beltrán para convertir el 1-0 parcial de los ‘xeneizes‘. Una vez que anotó el gol, el ex PSG, Roma y Juventus besó el escudo de Boca para la mirada de los hinchas millonarios.
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