River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO por Superclásico: a qué hora juega, en qué canal ver y formaciones

Llegó el momento del Superclásico entre River Plate vs Boca Juniors por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. Este cotejo de alto nivel se llevará a cabo en el Estadio Más Monumental este domingo 19 de abril a partir de las 15.00 hora peruana (20.00 horas de Argentina). La transmisión de este duelo de titanes se verá por ESPN Premium, TNT Sports y Disney Plus, así como tienes la opción de seguirlo minuto a minuto en Libero.pe.

Ambos equipos se encuentran en una buena racha de resultados que denota un duelo de alta intensidad en busca de sostener su favorable estadística. River encadena nueve partidos seguidos sin conocer de derrotas, siendo la última en febrero del 2026 ante Vélez Sarsfield. En el caso de Boca, suma 12 partidos seguidos sin ver caídas, justamente luego de perder ante el Fortín por 2-1.

El elenco xeneize llega a este duelo luego de su partido ante Barcelona SC por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El equipo liderado por Claudio Úbeda venció 3-0 a los ecuatorianos en La Bombonera y tiene la moral a tope para poder superar al Millonario en su propia casa.

Por el lado del equipo de Coudet, viene de hacer lo propio en casa ante Carabobo por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Una victoria por la mínima diferencia que le permitió celebrar su primer triunfo en este certamen Conmebol. Momento clave para el Chacho Coudet que tiene la posibilidad de recuperar la confianza plena de sus aficionados.

Actualmente, Boca Juniors es quinto en el grupo A de la Liga Profesional con 21 unidades y está a seis puntos de alcanzar al líder Estudiantes de La Plata. Por parte de River Plate, se ubica en la segunda casilla del grupo B con 26 unidades y está a un triunfo de alcanzar al actual puntero que es Independiente Rivadavia.

Superclásico entre River Plate vs Boca Juniors se palpita en el Estadio Más Monumental.

¿Cuándo juega River Plate vs Boca Juniors?

El partido entre River Plate vs Boca Juniors se juega este domingo 19 de abril en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. Ambos elencos saldrán al campo en busca de quedarse con esta edición del Superclásico. Cada uno está en buenos lugares de la clasificación, pero es claro que el festejo valdrá más que tres puntos.

¿A qué hora juega River Plate vs Boca Juniors?

El Superclásico entre River Plate vs Boca Juniors inicia a partir de las 15.00 hora peruana (17.00 horas Argentina). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15.00 horas

Venezuela, Bolivia: 16.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 17.00 horas

España: 22.00 horas

¿Dónde ver la transmisión del Superclásico River Plate vs Boca Juniors?

La transmisión del Superclásico entre River Plate vs Boca Juniors se verá por la señal en vivo de ESPN Premium y TNT Sports para toda Argentina. Asimismo, tienes el canal ESPN y el app de Disney Plus Premium para los demás países de Sudamérica.

Canales de transmisión para ver River Plate vs Boca Juniors

Argentina: TNT Sports, ESPN Premium, Disney Plus Premium

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus Premium

Brasil: ESPN 4, Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium, Sky+, Vivo Play

México: ESPN 3, Disney Plus Premium

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: Fanatiz, fubo TV, TyC Sports Internacional

Formaciones de River Plate vs Boca Juniors

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Formaciones de Boca Juniors vs River Plate

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

River Plate vs Boca Juniors: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, River Plate se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Boca Juniors en este Superclásico. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS RIVER PLATE EMPATE BOCA JUNIORS Betsson 2.25 3.05 3.40 Betano 2.25 3.05 3.55 Bet365 2.15 3.10 3.60 1XBet 2.25 3.02 3.43 Doradobet 2.22 3.20 3.60

Últimos 5 resultados entre River Plate vs Boca Juniors

Boca Juniors 2-0 River Plate (Liga Profesional 2025)

River Plate 2-1 Boca Juniors (Liga Profesional 2025)

Boca Juniors 0-1 River Plate (Liga Profesional 2024)

River Plate 2-3 Boca Juniors (Copa de la Liga 2024)

River Plate 1-1 Boca Juniors (Copa de la Liga 2024)

Árbitros de River Plate vs Boca Juniors