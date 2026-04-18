¿A qué hora juega River Plate vs Boca Juniors por la Liga Profesional Argentina?

River Plate se medirá contra Boca Juniors en la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Más Monumental, ubicado en Buenos Aires. Descubre aquí el horario oficial del superclásico argentino.

¿Cuándo juega River Plate vs. Boca Juniors?

El encuentro entre Boca Juniors y River Plate se llevará a cabo el domingo 19 de abril en el Estadio Más Monumental, en una nueva edición del clásico del fútbol argentino.

¿A qué hora juega River Plate vs. Boca Juniors?

Te contamos el horario del enfrentamiento entre River Plate y Boca Juniors correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, según el país en el que te encuentres:

México y Costa Rica: 2.00 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

River Plate vs. Boca Juniors: posibles alineaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio, Sebastián Driussi.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio, Sebastián Driussi. Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro

River Plate vs. Boca Juniors: previa del partido

Boca Juniors se desplazará al Estadio Más Monumental para medirse con River Plate en un enfrentamiento que tiene gran relevancia para ambos equipos debido a su histórica rivalidad. El vencedor del partido obtendrá 3 puntos, lo que le permitirá acercarse al liderato de sus grupos respectivos.

En sus recientes cinco encuentros, el equipo azul y dorado ha obtenido 4 triunfos y un único empate. De manera similar, los ‘Millonarios’ han alcanzado los mismos resultados, lo que los deja en igualdad de condiciones.

Boca Juniors y River Plate han jugado varios clásicos recientemente, y en los cinco enfrentamientos más recientes, ambos equipos han obtenido el mismo número de victorias. Cada uno ha ganado dos partidos, mientras que uno terminó en empate.