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Alineaciones River Plate vs Boca Juniors: los posibles onces para el superclásico argentino
River Plate vs Boca Juniors protagonizarán el partido más emocionante de la fecha 15 de la Liga Profesional. Conoce la alineación que alistan Coudet y Úbeda para el superclásico.
River Plate vs Boca Juniors se medirán en un nuevo episodio del superclásico argentino. Ambas escuadras se medirán por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. Conoce las alineaciones que preparan ambas escuadras.
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Alineación de River Plate
- Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
River Plate será local en este superclásico con el objetivo de quedarse con los tres puntos. No obstante, el equipo de Eduardo Coudet tendrá la baja de Fausto Vera en su esquema tras su lesión ante Carabobo. Por ello, Juan Cruz Meza será quien ocupe su lugar.
River Plate viene sosteniendo un gran rendimiento con Driussi como su delantero estrella
En la defensa, la jerarquía de Martínez Quarta y el desequilibrio de Gonzalo Montiel serán vitales para poder aguantar el cero e intentar hacer daño a los rivales. Por su parte, la presencia de Tomás Galván será vital en el juego ofensivo del equipo.
Asimismo, en la delantera estarán Sebastián Driussi como la principal referencia en el ataque y uno de los máximos goleadores con cuatro anotaciones. Junto a él, se perfila Colidio como su acompañante en busca de atacar con velocidad y hacer daño al rival.
Alineación de Boca Juniors
- Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
El DT Claudio Úbeda alista su mejor oncena posible para seguir con su buen momento en la temporada. Boca Juniors no presentará grandes modificaciones en su plantel, teniendo un equipo que ha funcionado como una máquina en las últimas fechas.
Boca Juniors encadena 12 partidos sin conocer derrotas
La única baja de peso para el encuentro será la ausencia de Agustín Marchesín, quien estará fuera por lesión. En su lugar ingresará el experimentado Leandro Brey. Asimismo, la defensa estará comandada por Di Lollo y Blanco, quienes vienen teniendo grandes actuaciones.
Por su parte, el mediocampo tendrá a Leandro Paredes como la gran figura y capitán del equipo ‘xeneize’, una pieza esencial en la recuperación de balón y construcción de juego. Además, en la delantera contarán con la presencia de Merentiel, el máximo anotador con cuatro anotaciones.
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