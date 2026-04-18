Canal confirmado para ver River Plate vs Boca Juniors por el Superclásico de Argentina

Momento del Superclásico entre River Plate vs Boca Juniors en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Ambos elencos se encuentran en zona de clasificación a los playoffs, por lo que buscarán a como dé lugar conseguir una victoria que los consolide en los primeros puestos. Millones de aficionados están a la expectativa de estos 90 minutos, por lo que te damos a conocer el canal confirmado para la transmisión de este choque de titanes.

¿Dónde ver River Plate vs Boca Juniors?

La transmisión del Superclásico entre River Plate vs Boca Juniors por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 se verá por la señal en vivo de ESPN Premium y TNT Sports para toda la Argentina. Asimismo, tienes la opción de ESPN y Disney Plus en los distintos territorios de Sudamérica.

¿Cómo ver ESPN Premium EN VIVO, River Plate vs Boca Juniors?

Canales 123 de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV

Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro

¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO, River Plate vs Boca Juniors?

Canales 124 de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

River Plate y Boca Juniors juegan por el Superclásico.

Canales de transmisión para ver River Plate vs Boca Juniors

Argentina: TNT Sports, ESPN Premium, Disney Plus Premium

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus Premium

Brasil: ESPN 4, Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium, Sky+, Vivo Play

México: ESPN 3, Disney Plus Premium

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: Fanatiz, fubo TV, TyC Sports Internacional

River Plate vs Boca Juniors: fecha, día y horarios confirmados

El partido entre River Plate vs Boca Juniors por el Superclásico de Argentina se juega este domingo 19 de abril a partir de las 15.00 horas de Perú (17.00 horas de Buenos Aires, 20.00 horas GMT).