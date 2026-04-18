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Canal confirmado para ver River Plate vs Boca Juniors por el Superclásico de Argentina
Conoce dónde ver la transmisión del partido entre River Plate vs Boca Juniors por el Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.
Momento del Superclásico entre River Plate vs Boca Juniors en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Ambos elencos se encuentran en zona de clasificación a los playoffs, por lo que buscarán a como dé lugar conseguir una victoria que los consolide en los primeros puestos. Millones de aficionados están a la expectativa de estos 90 minutos, por lo que te damos a conocer el canal confirmado para la transmisión de este choque de titanes.
¿Dónde ver River Plate vs Boca Juniors?
La transmisión del Superclásico entre River Plate vs Boca Juniors por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 se verá por la señal en vivo de ESPN Premium y TNT Sports para toda la Argentina. Asimismo, tienes la opción de ESPN y Disney Plus en los distintos territorios de Sudamérica.
¿Cómo ver ESPN Premium EN VIVO, River Plate vs Boca Juniors?
- Canales 123 de Cablevisión Digital, HD y Flow
- Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV
- Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro
¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO, River Plate vs Boca Juniors?
- Canales 124 de Cablevisión Digital, HD y Flow
- Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
- Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
River Plate y Boca Juniors juegan por el Superclásico.
Canales de transmisión para ver River Plate vs Boca Juniors
- Argentina: TNT Sports, ESPN Premium, Disney Plus Premium
- Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus Premium
- Brasil: ESPN 4, Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium, Sky+, Vivo Play
- México: ESPN 3, Disney Plus Premium
- España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones
- Estados Unidos: Fanatiz, fubo TV, TyC Sports Internacional
River Plate vs Boca Juniors: fecha, día y horarios confirmados
El partido entre River Plate vs Boca Juniors por el Superclásico de Argentina se juega este domingo 19 de abril a partir de las 15.00 horas de Perú (17.00 horas de Buenos Aires, 20.00 horas GMT).
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