River Plate vs Boca Juniors: fecha, hora y canal confirmado por el Superclásico de Argentina

River Plate vs Boca Juniors se enfrentarán por una nueva edición del Superclásico de Argentina por la fecha 15 de la Liga Profesional de Argentina este domingo 19 de abril en el Monumental de Buenos Aires. En la siguiente nota podrás revisar todo acerca del partidazo entre millonarios y xeneizes, que podría acercar a uno de ellos al primer lugar de sus respectivos grupos.

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¿Cuándo juegan River Plate vs Boca Juniors por el Superclásico de Argentina?

El Superclásico de Argentina entre River Plate vs Boca Juniors se llevará a cabo este domingo 19 de abril por la jornada 15 de la Liga Profesional de Argentina.

¿A qué hora juegan River Plate vs Boca Juniors por el Superclásico?

El choque entre River Plate vs Boca Juniors está pactado para que empiece a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora argentina). Revisa aquí el horario según tu región:

Perú, Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 5.00 p. m.

¿Dónde ver River Plate vs Boca Juniors por el Superclásico de Argentina?

La transmisión del Superclásico entre River Plate vs Boca Juniors estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus en varios países de Sudamérica. Revisa aquí la transmisión según tu región:

Argentina: ESPN Premium, TNT Sports Premium, AFA Play, Fanatiz y Disney Plus

Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay: ESPN y Disney Plus.

¿Cómo llegan River Plate vs Boca Juniors al Superclásico de Argentina?

River Plate y Boca Juniors protagonizarán el encuentro más impactante de la jornada 15 de la Liga Profesional de Argentina. En la previa de este Superclásico, el Millonario se encuentra en la segunda casilla de su grupo con 26 unidades, a tres del líder Independiente Rivadavia; mientras que el Xeneize está ubicado en la cuarta posición con 21 puntos, a cuatro del primer puesto Vélez Sarsfield.

El equipo de Daniel Úbeda llega a este compromiso luego de igualar 1-1 con Independiente en La Bombonera y con un rendimiento bastante irregular, pues de 13 partidos jugados, solo han podido ganar cinco, empatado seis y perdieron dos; por su parte, River Plate, con el ‘Chacho’ Coudet como entrenador, viene de cinco victorias seguidas en el torneo argentino y ha conseguido ocho triunfos, dos igualdades y tres derrotas.

River Plate vs Boca Juniors: árbitros del Superclásico