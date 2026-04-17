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River Plate vs Boca Juniors: fecha, hora y canal confirmado por el Superclásico de Argentina

¡Semana de Superclásico! River Plate recibirá a Boca Juniors este fin de semana por la fecha 15 de la Liga Profesional de Argentina 2026. Revisa aquí todo sobre el partidazo.

Gary Huaman
River Plate recibirá a Boca Juniors en el Más Monumental por el Superclásico de Argentina.
River Plate recibirá a Boca Juniors en el Más Monumental por el Superclásico de Argentina. | Foto: composición Líbero
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River Plate vs Boca Juniors se enfrentarán por una nueva edición del Superclásico de Argentina por la fecha 15 de la Liga Profesional de Argentina este domingo 19 de abril en el Monumental de Buenos Aires. En la siguiente nota podrás revisar todo acerca del partidazo entre millonarios y xeneizes, que podría acercar a uno de ellos al primer lugar de sus respectivos grupos.

Boca Juniors empató 1-1 con Independiente por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

PUEDES VER: Boca Juniors y Independiente igualaron en La Bombonera por el Torneo Apertura 2026

¿Cuándo juegan River Plate vs Boca Juniors por el Superclásico de Argentina?

El Superclásico de Argentina entre River Plate vs Boca Juniors se llevará a cabo este domingo 19 de abril por la jornada 15 de la Liga Profesional de Argentina.

¿A qué hora juegan River Plate vs Boca Juniors por el Superclásico?

El choque entre River Plate vs Boca Juniors está pactado para que empiece a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora argentina). Revisa aquí el horario según tu región:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia, Paraguay: 4.00 p. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 5.00 p. m.

¿Dónde ver River Plate vs Boca Juniors por el Superclásico de Argentina?

La transmisión del Superclásico entre River Plate vs Boca Juniors estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus en varios países de Sudamérica. Revisa aquí la transmisión según tu región:

  • Argentina: ESPN Premium, TNT Sports Premium, AFA Play, Fanatiz y Disney Plus
  • Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay: ESPN y Disney Plus.

¿Cómo llegan River Plate vs Boca Juniors al Superclásico de Argentina?

River Plate y Boca Juniors protagonizarán el encuentro más impactante de la jornada 15 de la Liga Profesional de Argentina. En la previa de este Superclásico, el Millonario se encuentra en la segunda casilla de su grupo con 26 unidades, a tres del líder Independiente Rivadavia; mientras que el Xeneize está ubicado en la cuarta posición con 21 puntos, a cuatro del primer puesto Vélez Sarsfield.

El equipo de Daniel Úbeda llega a este compromiso luego de igualar 1-1 con Independiente en La Bombonera y con un rendimiento bastante irregular, pues de 13 partidos jugados, solo han podido ganar cinco, empatado seis y perdieron dos; por su parte, River Plate, con el ‘Chacho’ Coudet como entrenador, viene de cinco victorias seguidas en el torneo argentino y ha conseguido ocho triunfos, dos igualdades y tres derrotas.

River Plate vs Boca Juniors: árbitros del Superclásico

  • Árbitro principal: Darío Herrera
  • Asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Juan Pafundi
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Sebastián Habib

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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