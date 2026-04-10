Boca Juniors vs Independiente EN VIVO por la Liga Profesional: a qué hora juegan y dónde ver

Este sábado 11 de abril, Boca Juniors recibirá a Independiente en La Bombonera por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Argentina 2026, desde las 17.30 horas de Perú y 19.30 horas de Argentina. La transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN 5 y Disney Plus.

Un partido de pronóstico reservado. Boca Juniors, liderado por Claudio Úbeda, está atravesando un gran momento deportivo. Se ubican en la tercera casilla de la Zona A con 14 goles a favor y 7 en contra. Además, marcha séptimo en la tabla anual.

Se ubican a dos puntos de Vélez, por lo que saltarán a la cancha de La Bombonera con la obligación de conseguir los tres puntos. Por la seguidilla de partidos, Úbeda realizará cambios en su oncena titular.

Boca Juniors atraveisa un gran momento deportivo.

Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida formarán el sistema defensivo. Ander Herrera y Tomás Belmonte se perfilan como los elementos en la volante y Milton Giménez tiene todos los boletos para regresar a la delantera.

Independiente, por su parte, llega a la casa de Boca Juniors con la consigna de sumar los tres puntos. Se ubican en la octava casilla de la Zona A, a cinco puntos del líder. Anotó 18 goles y recibió 15 tantos.

Gustavo Quinteros es un entrenador estratégico. Para el duelo contra Boca volverá a contar con Matías Abaldo, quien cumplió su fecha de suspensión y puede hacer dupla con Gabriel Ávalos.

Independiente se ilusiona con derrotar a Boca Juniors.

Mateo Pérez Curci cumplió un gran papel ante la Academia y Quinteros analiza que continúe en el once en lugar de Lautaro Millán. A la vez, Maximiliano Gutiérrez y Facundo Valdéz luchan por su lugar en la oncena titular.

¿A qué hora juega Boca vs. Independiente?

México: 4.30 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 5.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7.30 p. m.

¿Dónde ver Boca vs. Independiente?

La transmisión del partido entre Boca Juniors contra Independiente estará a cargo de ESPN 5 y Disney Plus. En Argentina, el duelo estará disponible por TNT Sports y MAX Chile.

Boca Juniors vs. Independiente: Apuestas

Apuestas deportivas Boca Juniors Empate Independiente Betsson 2.35 2.92 3.40 Betano 2.37 2.95 3.45 Bet365 2.30 3.00 3.40 1xBet 2.33 2.96 3.33 CoolBet 2.25 2.95 3.70 DoradoBet 2.33 3.0 3.60

Boca Juniors vs. Independiente: posible alineación

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Ángel Romero, Camilo Rey Domenech; Milton Giménez.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala; Lautaro Millán o Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Ignacio Malcorra y Facundo Valdéz o Maximiliano Gutiérrez; Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.