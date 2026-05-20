- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Nacional
- Cristal vs Junior
- Alianza Lima
- Universitario
- Cristiano Ronaldo
- Ignacio Buse
- Fichajes Vóley
- Tabla Liga 1
DT de Nacional elogió planteamiento de Héctor Cúper en Universitario: "Se cerró muy bien"
Jorge Bava habló en conferencia de prensa y confesó que fueron bastante inoperantes a la hora de hacerle daño a un buen Universitario.
Nacional empató 0-0 con Universitario de Deportes y quedó sin chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Tras este encuentro, el entrenador del Tricolor, Jorge Bava, sostuvo que fueron bastante inoperantes para vencer al equipo de Héctor Cúper y elogió el planteamiento del experimentado estratega en el Gran Parque Central.
PUEDES VER: Universitario vs Tolima: fecha, hora y canal del decisivo duelo por la Copa Libertadores
En conferencia de prensa, Jorge Bava se mostró bastante decepcionado por no haber vencido a Universitario y seguir en competencia en la Copa Libertadores. Respecto del encuentro, confesó que no hicieron lo que debían y que fueron bastante inoperantes.
"Hoy carecimos de oportunidades. Fueron muy pocas. Cuando controlamos el partido no supimos cómo entrar. Y cuando adelantamos líneas, quisimos ser más directos para llegar a ese primer gol, y no supimos tampoco cómo hacerlo", empezó declarando el entrenador de Nacional.
Luego, Bava se refirió a los cambios que realizó para vencer a Universitario, pero resaltó que los merengues estaban muy bien parados: “El equipo empezó jugando con cuatro delanteros, de diferentes características. Lo de Barcia, era que ellos replegaban mucho a los carrileros, no teníamos espacios, entonces ponerlo de lateral para poder subir más a nuestros laterales, que generen amplitud, profundidad, cerrar a los mediapuntas”.
Finalmente, elogió el planteamiento de Héctor Cúper en Universitario y aseguró que no pudieron crearles situaciones de gol porque los cremas se cerraron bien: “Más allá de los cambios de esquema, no pudimos, con una defensa que se cerró muy bien. Fuimos inoperantes a la hora de penetrar. No hay excusas. No tuvimos un cambio notorio como para poder abrir el partido”.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90