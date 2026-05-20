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DT de Nacional elogió planteamiento de Héctor Cúper en Universitario: "Se cerró muy bien"

Jorge Bava habló en conferencia de prensa y confesó que fueron bastante inoperantes a la hora de hacerle daño a un buen Universitario.

Gary Huaman
Jorge Bava habló tras el duelo entre Nacional y Universitario.
Jorge Bava habló tras el duelo entre Nacional y Universitario. | Foto: composición Líbero
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Nacional empató 0-0 con Universitario de Deportes y quedó sin chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Tras este encuentro, el entrenador del Tricolor, Jorge Bava, sostuvo que fueron bastante inoperantes para vencer al equipo de Héctor Cúper y elogió el planteamiento del experimentado estratega en el Gran Parque Central.

Universitario debutó en la Copa Libertadores 2026 con un empate ante Junior.

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En conferencia de prensa, Jorge Bava se mostró bastante decepcionado por no haber vencido a Universitario y seguir en competencia en la Copa Libertadores. Respecto del encuentro, confesó que no hicieron lo que debían y que fueron bastante inoperantes.

"Hoy carecimos de oportunidades. Fueron muy pocas. Cuando controlamos el partido no supimos cómo entrar. Y cuando adelantamos líneas, quisimos ser más directos para llegar a ese primer gol, y no supimos tampoco cómo hacerlo", empezó declarando el entrenador de Nacional.

Luego, Bava se refirió a los cambios que realizó para vencer a Universitario, pero resaltó que los merengues estaban muy bien parados: “El equipo empezó jugando con cuatro delanteros, de diferentes características. Lo de Barcia, era que ellos replegaban mucho a los carrileros, no teníamos espacios, entonces ponerlo de lateral para poder subir más a nuestros laterales, que generen amplitud, profundidad, cerrar a los mediapuntas”.

Finalmente, elogió el planteamiento de Héctor Cúper en Universitario y aseguró que no pudieron crearles situaciones de gol porque los cremas se cerraron bien: “Más allá de los cambios de esquema, no pudimos, con una defensa que se cerró muy bien. Fuimos inoperantes a la hora de penetrar. No hay excusas. No tuvimos un cambio notorio como para poder abrir el partido”.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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