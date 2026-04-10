América vs. Cruz Azul por Liga MX: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

América vs. Cruz Azul se enfrentan este sábado 11 de abril, desde el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, en un partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

América vs. Cruz Azul: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga MX de México y deseas sintonizar el ‘Clásico Joven’ entre América vs. Cruz Azul, por la décima cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 21.05 horas

Perú: 22.05 horas

Colombia: 22.05 horas

Ecuador: 22.05 horas

Bolivia: 21.05 horas

Chile: 21.05 horas

Venezuela: 21.05 horas

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 21.05 horas

Argentina: 22.05 horas

Brasil: 22.05 horas

Paraguay: 22.05 horas

Uruguay: 22.05 horas

¿Dónde ver América vs. Cruz Azul?

México: Canal 5-Televisa, TUDN y VIX Premium

Estados Unidos: TUDN y Univisión

Centroamérica: TUDN y VIX Premium

Perú y resto de Sudamérica: VIX Premium

América vs. Cruz Azul por el Torneo Clausura 2026 de Liga MX

Será la primera vez en este 2026 que los clubes América y Cruz Azul se verán las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026, el conjunto americanista está al borde de salir de la zona de clasificación para la liguilla, mientras que los 'Azules' están en el segundo lugar, a cuatro puntos del líder.

América, con 18 puntos, necesitan ganar para permanecer dentro de los ocho primeros puestos para continuar participando en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Por su parte, Cruz Azul sabe que perder un clásico no está permitido, así que irá con todo para también tratar de alcanzar al primer puesto y enfrentar al último de la liguilla.