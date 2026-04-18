Dónde ver River Plate vs Boca Juniors EN VIVO: canal que transmite el superclásico argentino

Uno de las rivalidades deportivas más encarnizadas del fútbol tendrá una nueva edición. River Plate se enfrenta a Boca Juniors en el Estadio Mâs Monumental de Buenos Aires, por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. Conoce en qué canal podrás ver este encuentro que promete emoción de principio a fin.

¿Donde ver River Plate vs Boca Juniors?

En Argentina el partido será transmitido por TNT Sports, HBO Max, y ESPN Premium. En el resto de países de Sudamérica (salvo Brasil), puedes verlo por el canal ESPN y la plataforma Disney Plus.

River Plate vs Boca Juniors: previa del partido

El Superclásico del fútbol argentino vuelve a paralizar al mundo con una nueva edición del River Plate vs. Boca Juniors en el Estadio Monumental. El "Millonario" busca imponer condiciones en su casa para ratificar su buen presente futbolístico, mientras que el "Xeneize" llega con la consigna de dar el golpe como visitante y llevarse los tres puntos que le permitan escalar puestos en el campeonato local.

En cuanto a los antecedentes, la rivalidad histórica se mantiene sumamente ajustada. El registro total en la era profesional favorece ligeramente a Boca Juniors con 79 victorias, frente a las 73 de River Plate y 65 empates en partidos de liga. Sin embargo, en el último cruce oficial disputado, la paridad fue la gran protagonista, dejando un duelo táctico muy cerrado que se resolvió por detalles mínimos en las áreas.

River y Boca se enfrentan en el Estadio Monumental

El presente futbolístico pone frente a frente a dos propuestas distintas: la vocación ofensiva de River contra la jerarquía individual que suele mostrar Boca en este tipo de citas. Con ambos equipos peleando en la parte alta del torneo, este domingo se jugará algo más que el orgullo; se pondrá a prueba la vigencia de un historial que, pase lo que pase, seguirá siendo el más apasionante y parejo de todo el continente.