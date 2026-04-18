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Olimpia vs Cerro Porteño: alineaciones, hora y dónde ver el clásico de Paraguay

No te pierdas el partido entre Olimpia vs Cerro Porteño este domingo 19 de abril, en una nueva edición del clásico del fútbol paraguayo.

Francisco Esteves
Olimpia vs Cerro Porteño en vivo.
Olimpia vs Cerro Porteño en vivo. | Foto: Composición Líbero.
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Por la fecha número 17 del Torneo Apertura de Paraguay, Olimpia vs. Cerro Porteño se enfrentarán en una nueva edición del clásico de dicho país. El duelo se llevará a cabo este domingo 19 de abril desde las 15.30 horas de Perú y 17.30 en Paraguay, y contará con transmisión de Tigo Sport. A continuación te contamos todos los detalles.

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Este compromiso será clave debido a que ambos son quienes están luchando por el título del campeonato. La 'O' es líder con 39 unidades, mientras que el 'Ciclón' de Barrio Obrero tiene 33 puntos y por eso está obligado a ganar si quiere acortar distancia. Vale precisar que el 'Decano' solo ha perdido un cotejo en lo que va del certamen nacional.

¿A qué hora juega Olimpia vs. Cerro Porteño?

Te brindamos el horario dependiendo tu país:

  • México y Costa Rica: 14.30 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 15.30 horas
  • Bolivia y Venezuela: 16.30 horas
  • Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y Paraguay: 17.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Olimpia vs. Cerro Porteño?

La transmisión del partido entre Olimpia vs. Cerro Porteño para todo el territorio paraguayo estará a cargo de Tigo Sport. Asimismo, podrás ver el duelo totalmente online mediante la plataforma de streaming del mismo canal televisivo. Finalmente, en el diario Líbero te brindaremos el resumen completo del compromiso con los goles incluidos.

Olimpia vs. Cerro Porteño: posibles alineaciones

  • Olimpia (4-3-3): Olveira; Cáceres, Vera, Gamarra, A. Rodríguez; R. Ortiz, H. Quintana, J.F. Alfaro; E. Delmás, F. Alfonso, A. Alcaraz.
  • Cerro Porteño (4-4-2): A. Arias; F. Domínguez, L. Quintana, M. Pérez, B. Riveros; C. Domínguez, J. Morel, G. Giménez, I. Aliseda/S. Mosquera; J. Iturbe, P. Vegetti.

Olimpia vs. Cerro Porteño: últimos enfrentamientos

  • Cerro Porteño 0-1 Olimpia
  • Cerro Porteño 1-1 Olimpia
  • Olimpia 2-3 Cerro Porteño
  • Cerro Porteño 1-2 Olimpia
  • Olimpia 2-1 Cerro Porteño

Olimpia vs. Cerro Porteño: historial

En total, entre todo tipo de competiciones nacionales e internacionales y también partidos amistosos, ambos clubes se han enfrentado 461 veces. Olimpia tiene 166 victorias, Cerro Porteño 155 triunfos, y han empatado en 140 oportunidades.

¿En qué estadio juega Olimpia vs. Cerro Porteño?

El clásico del fútbol paraguayo se llevará a cabo en el Estadio Osvaldo Domínguez, popularmente conocido como El Bosque. Este recinto deportivo está ubicado en el barrio Mariscal López, en Asunción, y tiene capacidad para albergar hasta 32 mil espectadores en sus tribunas.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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