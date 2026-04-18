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¿A qué hora juega Olimpia vs Cerro Porteño y en qué canal se transmite clásico pargauayo?

Olimpia y Cerro Porteño se enfrentan este domingo 19 de abril por el Apertura 2026. Conoce el horario y qué canal transmite el clásico pararguayo en vivo.

Wilfredo Inostroza
Olimpia se enfrenta a Cerro Porteño por el clásico paraguayo
Olimpia se enfrenta a Cerro Porteño por el clásico paraguayo | Composición: Líbero
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Olimpia se enfrenta a Cerro Porteño en una nueva edición del clásico paraguayo, esta vez por la fecha 17 del Apertura de la Copa de Primera Tigo-Ueno Bank, desde el Estadio Ueno Osvaldo Domínguez Dibb, en Asunción. Conoce todos los detalles de este encuentro a través de esta nota.

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¿Cuándo juega Olimpia vs Cerro Porteño?

El clásico entre Olimpia y Cerro Porteño está programado para este sábado 18 de abril.

¿A qué hora juega Olimpia vs Cerro Porteño?

  • Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 17.30 horas
  • Bolivia y Venezuela: 16.30 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 15.30 horas
  • México: 14.30 horas
  • Estados Unidos: 16.30 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 13.30 horas (Los Ángeles)
  • España: 22.30 horas

¿Dónde ver Olimpia vs Cerro Porteño?

El clásico entre Olimpia y Cerro Porteño será transmitido por la señal de Tigo Sports para todo el territorio paraguayo.

Olimpia vs Cerro Porteño: previa del partido

El fútbol paraguayo se paraliza con una nueva edición del Superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño. Este duelo es clave por el liderato del Apertura 2026: el "Decano" llega como puntero sólido con 39 puntos, mientras que el "Ciclón" le sigue los pasos como escolta con 33 unidades, lo que obliga a la visita a ganar para recortar distancias.

Respecto a los antecedentes, la balanza se inclina recientemente hacia Para Uno. En el último enfrentamiento de febrero, Olimpia venció 1-0 en La Nueva Olla. Además, el equipo franjeado llega con una racha encendida frente al eterno rival, habiendo marcado goles de forma consecutiva en sus últimos nueve duelos directos.

Olimpia vs Cerro Porteño juegan por la liga paraguaya.

Olimpia vs Cerro Porteño juegan por la liga paraguaya.

En el historial general de los últimos 52 clásicos, Olimpia suma 20 victorias frente a las 13 de Cerro Porteño y 19 empates. Con la punta del torneo en disputa, se espera un partido de alta intensidad donde el historial reciente y el presente imbatible del líder serán los grandes protagonistas en la cancha.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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