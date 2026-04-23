Real Madrid vs Real Betis EN VIVO por DirecTV: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico por LaLiga

Momento de un partidazo entre Real Madrid vs Real Betis por la fecha 32 de LaLiga EA Sports de España en el estadio La Cartuja. Ambos elencos se verán cara a cara este viernes 24 de abril a partir de las 14.00 hora peruana (21.00 horas de España) con la transmisión de DSports (anteriormente DirecTV Sports) y DGO. Asimismo, tienes la opción de seguirlo minuto a minuto por internet en Libero.pe

Real Madrid tiene la intención de sumar puntaje perfecto para lo que resta de partidos en LaLiga. Estando a nueve puntos del líder Barcelona, no hay margen de error para los dirigidos por Álvaro Arbeloa que se aferran a un milagro para poder conseguir el título del certamen local. Y es que el cuadro culé ha presentado bajas de último momento que podrían darle esperanzas para el cierre de temporada.

El elenco blanco vive una relación inestable con la afición tras su eliminación en Champions League y rendimiento en los partidos de liga. De hecho, su reciente victoria ante Alavés no fue del agrado para los seguidores que se hicieron presente en el Bernabéu, por lo que ahora viajan a Sevilla con la intención de imponer su jerarquía para rescatar tres puntos de La Cartuja.

"La responsabilidad del Real Madrid es salir a ganar cada partido. Nuestra exigencia es ganar estos seis partidos. Tampoco hace falta mucho explicar la clases de rival que es el Betis, los jugadores que tiene. Un grandísimo entrenador del que tengo un gran recuerdo y un gran cariño. Y un partido de máxima exigencia para nosotros", declaró Álvaro Arbeloa en conferencia de prensa.

Por el lado de Betis, se ubica en la quinta casilla de LaLiga y está en zona de clasificación a Europa League. Sin embargo, la idea del combinado a cargo de Pellegrini es acceder a Champions y dejar fuera de la plaza a Atlético de Madrid. Una oportunidad de oro para los verdiblancos que tienen el deseo de hacer respetar la casa y olvidar la eliminación en el torneo UEFA.

Real Madrid venció a Betis en esta temporada que jugaron en el Bernabéu.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Real Betis?

El partido entre Real Madrid vs Real Betis se juega este viernes 24 de abril en el Estadio La Cartuja. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos en estos 90 minutos, por lo que no se guardarán nada en busca de darle una alegría a su afición.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Betis?

Este choque de LaLiga entre los verdiblancos y madridistas inicia a partir de las 14.00 hora peruana (21.00 horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14.00 horas

Venezuela, Bolivia: 15.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 16.00 horas

España: 21.00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Betis?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Real Betis se verá por la señal en vivo de DSports (anteriormente DirecTV Sports) para toda Latinoamérica, con excepción de Bolivia. Asimismo, tienes la opción vía streaming en el aplicativo de DGO para sintonizarlo a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Real Betis

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: DSports, DGO

Bolivia: TiGO Sports

Brasil: ESPN, ZApping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play

México: Sky Sports México, Sky+, izzi

España: DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Real Betis

Real Madrid: Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Brahim Diaz, Kylian Mbappe y Vinicius.

Real Betis: Álvaro Vallés, Marc Bartra, Natan, Valentín Gómez, Sofyan Amrabat, Marc Roca, Giovani Lo Celso, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Cucho Hernández y Abde Ezzalzouli.

Real Madrid vs Real Betis: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Real Madrid se perfila favorito para llevarse la victoria ante Real Betis en la Cartuja. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS REAL BETIS EMPATE REAL MADRID Betsson 3.70 4.15 1.85 Betano 3.65 4.30 1.93 Bet365 3.60 4.20 1.85 1XBet 3.74 4.32 1.94 Doradobet 3.66 4.33 1.86

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