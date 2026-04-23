Partidos de hoy EN VIVO, viernes 24 de abril: programación, horarios y dónde ver fútbol por TV

Con el Real Betis vs. Real Madrid por LaLiga, revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 24 de abril.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos que se realizarán HOY viernes 24 de abril.
Programación de los partidos que se realizarán HOY viernes 24 de abril. | FOTO: Composición Líbero
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 24 de abril. El Real Madrid vs. Real Betis es un duelo clave para LaLiga. En Argentina hay destacados compromisos, como el Racing Club vs. Barracas Central o el Platense vs San Lorenzo. Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos.

Partidos de hoy de LaLiga

HoraPartidoCanal
14:00Real Betis vs. Real MadridDSports y DGO.

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
13:30RB Leipzig vs. Union BerlínESPN 5 y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
13:45Brest vs. LensDisney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
14:00Sunderland vs. Nottingham ForestESPN 4 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HoraPartidoCanal
13:45Nápoles vs. CremoneseESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

PartidosHorariosCanales
10:45Al Fateh vs Al KhaleejBet365
11:10Al Hazem vs. Al RiyadhBet365

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

HorariosPartidosCanales
15:00Deportivo Riestra vs. Independiente1XBet
17:15Estudiantes Rio Cuarto vs. Rosario Central1xBet
17:15Lanús vs. Central CórdobaESPN y Disney Plus
19:30Platense vs San Lorenzo1XBet
19:30Racing vs Barracas CentralDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HoraPartidoCanal
19:00Independiente vs. Universitario de VintoBet365

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
17:00U. La Calera vs. CoquimboBet365
19:30Audax vs. LimacheBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
16:00Cúcuta vs. JuniorWin Play

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HoraPartidoCanal
20:00San Carlos vs. Pérez ZeledónBet365

Partidos de hoy por la Copa de Ecuador

HoraPartidoCanal
18:00Ind. Azogues vs. LDU Portoviejo

Partidos de hoy por la Liga MX

HoraPartidoCanal
22:00Puebla vs. QuerétaroViX

Partidos de hoy por la Copa de Paraguay

HorariosPartidosCanales
15:45Nacional Asunción vs. RecoletaBet365
18:00Cerro Porteño vs. S. AmelianoBet365

Partidos de hoy por la Liga Femenina

HoraPartidoCanal
11:00Killas vs. Atl. Andahuaylas

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal
17:30Montevideo City vs. Boston RiverDisney Plus

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

