Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 24 de abril. El Real Madrid vs. Real Betis es un duelo clave para LaLiga. En Argentina hay destacados compromisos, como el Racing Club vs. Barracas Central o el Platense vs San Lorenzo. Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos.
Partidos de hoy de LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Real Betis vs. Real Madrid
|DSports y DGO.
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|13:30
|RB Leipzig vs. Union Berlín
|ESPN 5 y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|Brest vs. Lens
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Sunderland vs. Nottingham Forest
|ESPN 4 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|Nápoles vs. Cremonese
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita
|Partidos
|Horarios
|Canales
|10:45
|Al Fateh vs Al Khaleej
|Bet365
|11:10
|Al Hazem vs. Al Riyadh
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Deportivo Riestra vs. Independiente
|1XBet
|17:15
|Estudiantes Rio Cuarto vs. Rosario Central
|1xBet
|17:15
|Lanús vs. Central Córdoba
|ESPN y Disney Plus
|19:30
|Platense vs San Lorenzo
|1XBet
|19:30
|Racing vs Barracas Central
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Independiente vs. Universitario de Vinto
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|U. La Calera vs. Coquimbo
|Bet365
|19:30
|Audax vs. Limache
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Cúcuta vs. Junior
|Win Play
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|20:00
|San Carlos vs. Pérez Zeledón
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa de Ecuador
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Ind. Azogues vs. LDU Portoviejo
Partidos de hoy por la Liga MX
|Hora
|Partido
|Canal
|22:00
|Puebla vs. Querétaro
|ViX
Partidos de hoy por la Copa de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:45
|Nacional Asunción vs. Recoleta
|Bet365
|18:00
|Cerro Porteño vs. S. Ameliano
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Hora
|Partido
|Canal
|11:00
|Killas vs. Atl. Andahuaylas
|—
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|17:30
|Montevideo City vs. Boston River
|Disney Plus
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.