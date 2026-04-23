¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Betis y dónde ver EN VIVO partido por LaLiga?

Real Madrid vs Real Betis protagonizarán un emocionante encuentro por la fecha 33 de LaLiga EA Sports 2025/2026. La ‘Casa Blanca’ visitará el Estadio La Cartuja con el objetivo de conseguir una victoria que los mantenga en la pelea por el título; mientras que los ‘verdiblancos’ necesitan ganar para asegurar su lugar en la Europa League. Revisa los horarios y canales para este duelo.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Betis?

A continuación, revisa los horarios confirmados para el inicio del partido del Real Madrid vs Real Betis por la jornada 33 de LaLiga, en los diversos países del mundo:

Perú, Ecuador y Colombia: 2:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 4:00 p. m.

México y Centroamérica: 1:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 3:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Betis EN VIVO?

El duelo entre Real Madrid vs Real Betis contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal de DirecTV Sports y DGO para el Perú, Argentina y la gran mayoría de los países de Sudamérica. Por su parte, en España la transmisión estará a cargo de Movistar Plus y DAZN.

¿Qué canal transmite partido de Real Madrid vs Real Betis?

Si quieres ver el partido de Real Madrid vs Real Betis EN VIVO ONLINE tendrás que estar atento a los siguientes canales de transmisión, dependiendo el país en el que te encuentres:

Argentina, Uruguay y Chile: DirecTV Sports y DGO.

Bolivia: Tigo Sports.

Perú, Colombia y Ecuador: DirecTV Sports y DGO.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO e inter.

México: Sky Sports, Sky Plus e izzi.

Panamá: Sky Sports.

Puerto Rico: ESPN Deportes, DirecTV Sports y NAICOM.

España: DAZN Spain, Movistar Plus, LaLiga TV Bar, DAZN LaLiga y DAZN LaLiga 2.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Real Madrid vs Real Betis: antesala del partido por LaLiga

Real Madrid llega con la exigencia de conseguir los tres puntos en este duelo para poder mantenerse en la pelea por el liderato de la tabla de posiciones y no distanciarse del Barcelona. Los ‘Reyes de Europa’ rompieron una mala racha de cuatro partidos sin ganar y buscarán seguir en la senda del triunfo.

Real Madrid necesita ganar para recordar su distancia de 5 puntos con el Barcelona

No obstante, la mala noticia para los dirigidos por Álvaro Arbeloa es que no podrán contar con la presencia de Arda Güler y Eder Militao, quienes quedaron fuera de este partido por lesión.

Por su parte, Real Betis llega con un precedente similar a la de los ‘blancos’, ya que tras la victoria ante Girona rompieron la mala racha de cinco partidos sin ganar. El cuadro ‘verdiblanco’ se dejó puntos importantes en su lucha por puestos de Champions League y ahora se concentran en asegurar su participación en la Europa League.

Real Betis será local ante Real Madrid y busca celebrar con su hinchada

Bajo el mando de Manuel Pellegrini buscarán hacerse fuerte en casa y para ello apelarán a la jerarquía goleadora de ‘Chucho’ Hernández. El mexicano se consolida como el máximo goleador del equipo con 8 anotaciones.