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Canal confirmado para ver Real Betis vs. Real Madrid por la fecha 32 de LaLiga de España
Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Real Betis vs Real Madrid por la jornada 32 de LaLiga EA Sports de España.
Todo va quedando listo para el partido entre Real Betis vs Real Madrid por la jornada 32 de LaLiga EA Sports de España. Este compromiso se llevará a cabo en La Cartuja, en el que ambos elencos tienen la obligación de ganar para sus respectivos objetivos. Los madridistas quieren acercarse a Barcelona, mientras que los verdiblancos buscan su boleto a la UEFA Champions League.
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¿Dónde ver Real Betis vs Real Madrid?
La transmisión del partido entre Real Betis vs Real Madrid se verá por la señal en vivo de DSports (anteriormente DirecTV Sports) para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la posibilidad de verlo vía streaming en DGO a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
En España, este compromiso de LaLiga EA Sports se verá por los canales de DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD.
Canales de transmisión para ver Real Betis vs Real Madrid
- Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: DSports, DGO
- Bolivia: TiGO Sports
- Brasil: ESPN, ZApping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play
- México: Sky Sports México, Sky+, izzi
- España: DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
Real Madrid quiere el triunfo ante Betis por LaLiga.
¿Cómo llegan Real Betis y Real Madrid?
Real Betis llega a este compromiso luego de una importante victoria ante Girona por LaLiga. Este resultado ubicó a los verdiblancos en la quinta posición de la tabla de posiciones con 49 unidades, por lo que sigue aferrándose al sueño de estar entre los cuatro primeros lugares para acceder a zona de Champions League.
Por su parte, Real Madrid también logró celebrar en casa ante Alavés por LaLiga. En un choque de alta tensión por el fastidio de la afición, el equipo de Álvaro Arbeloa pudo sumar tres puntos que lo mantiene con la diferencia de nueve puntos por debajo de Barcelona. Ahora, no hay margen de error si es que se quiere aspirar a un título en la presente temporada.
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