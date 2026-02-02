Lionel Messi dio fuerte calificativo a Matute tras perder ante Alianza Lima: "Es un..."

Alianza Lima disputó un gran encuentro amistoso ante Inter Miami en la 'Noche Blanquiazul 2026', sin embargo no hubo ningún tipo de declaraciones. En contraste, Lionel Messi rompió su silencio y emitió un fuerte comentario sobre Matute tras la derrota ante el equipo íntimo en Lima.

Messi utilizó sus redes sociales para manifestar su opinión sobre disputar partidos amistosos en Sudamérica con su club Inter Miami, uno de los cuales fue contra Alianza.

Para el astro argentino, estar presente en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, es tan especial por el cariño que recibió de los hinchas blanquiazules.

"Comenzamos la pretemporada con los partidos amistosos en Perú y Colombia. Agradecemos sinceramente la cálida acogida y el cariño de todas las personas en ambos países. ¡Siempre es un placer regresar a lugares tan especiales de nuestra Sudamérica!", publicó en sus redes oficiales.

Cabe mencionar que Lionel Messi, junto a Inter Miami, están llevando a cabo la primera parte del '2026 Champions Tour', donde se enfrentaron a Alianza Lima y Atlético Nacional.

En la segunda etapa de esta gran gira de amistosos por Sudamérica, Inter Miami enfrentará a Barcelona de Guayaquil en Ecuador y, por último, a Independiente del Valle en Puerto Rico.

Alianza Lima venció a Inter Miami de Lionel Messi

Alianza logró una gran victoria ante Inter Miami de Messi el pasado 24 de enero de 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, como parte de la 'Noche Blanquiazul' y el 'Champions Tour'.

Los goles anotados a favor del equipo blanquiazul fueron marcados por Paolo Guerrero, quien anotó un doblete, y Luis Ramos con un solo tanto.