Filtran alarmante estado de dos figuras de Alianza para enfrentar a 2 de Mayo: "No ha entrenado"

Alianza Lima enfrentará HOY a 2 de Mayo por la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Este será el primer desafío internacional de los blanquiazules en la temporada y será vital para la definición de la lleve. No obstante, para lamento de los hinchas, los blanquiazules han sufrido varias bajas en su equipo y ahora se reveló que dos jugadores claves han tenido problemas físicos.

Filtran alarmante estado de dos figuras de Alianza para enfrentar a 2 de Mayo

Durante el programa 'Desmarcados', del programa de YouTube 'Denganche, el periodista deportivo Mauricio Loret de Mola reveló que los blanquiazules corren el riesgo de sufrir dos importante cambios en su oncena para enfrentar a 2 de Mayo. Se trata de los jugadores Paolo Guerrero y Alan Cantero.

Según indicó el hombre de prensa, ambos jugadores corren el riesgo de no ser titulares para este enfrentamiento, ya que no han estado entrenando con esa condición en los últimos días. De hecho, en el caso del argentino hubo un momento donde hizo trabajo diferenciado.

Video: Denganche

"No está tan segura la titularidad de Paolo Guerrero ante 2 de Mayo. Me dicen que podría haber llegado el momento de Federico Girotti. Por ahí que al final lo pueden poner, pero entiendo que Guerrero no ha estado en las últimas prácticas. Otro que no ha entrenado con normalidad es Alan Cantero, me dicen que estuvo trotando en algún momento", fue la información que compartió el comunicador.

No obstante, cabe señalar que ambos jugadores serán considerado dentro de la nómina para el duelo por Copa Libertadores, ya que no serían complicaciones de gravedad, aunque es probable que alguno inicie el partido desde el banco de suplentes.

Alianza Lima y las bajas confirmadas para el partido ante 2 de Mayo

Alianza Lima ha sufrido diversas lesiones en su plantel durante el inicio de la temporada, por lo que hay varios jugadores que no fueron considerados entre la lista de convocados. Se tratan de Jesús Castillo, Josué Estrada, Luis Ramos, Luis Advíncula y Jean Pierre Archimbaud. De igual manera, los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña siguen apartados del equipo en lo que se define su salida.