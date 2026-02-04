Mundialista y campeón de América impacta con firme calificativo a Alianza y su nuevo fichaje: "Un..."

Uno de los clubes que viene siendo protagonista internacional es Alianza Lima. El equipo que lidera Pablo Guede está por hacer su debut en la Copa Libertadores 2026, por lo que ahora un mundialista y bicampeón de América ha dado la sorpresa al calificar al cuadro blanquiazul y uno de sus fichajes que remeció el mercado de pases.

Mundialista y bicampeón de América calificó a Alianza Lima

Se trata de Jean Beausejour, futbolista de nacionalidad chilena que afrontó en dos Copas del Mundo y es parte de la historia de 'La Roja' al ser bicampeón de América. Tras su retiro, el exdefensor ahora es comentarista en ESPN Chile, por lo que sorprendió al referirse directamente a Alianza Lima y uno de sus flamantes fichajes, Esteban Pavez.

Y es que dejó en claro que la salida de Pavez a Colo Colo significa un gran paso en su carrera, ya que llega a un "grande" como Alianza Lima. Asimismo, indicó que el mediocampista chileno tiene "jerarquía", por lo que eso le da peso para poder ser traspasado a un elenco que peleará la Copa Libertadores.

"Con todo el respeto, no es que Esteban Pavez sale de Colo Colo a jugar por el descenso en Chile, se va a jugar Libertadores a un equipo grande de Perú. Te puede gustar más o menos Pavez, pero un tipo que tiene jerarquía y que tiene cierto prestigio, y ese prestigio le permite todavía acceder a ese nivel de equipo. Es un paso importantísimo. En sus últimas etapas como jugador, es un muy buen desafío. Un equipo que contrata bien, que contrato en serio, que tiene un promedio alto de edad, eso hay que decirlo, pero que sabe jugar con ese formato de jugadores experimentados", manifestó Jean Beausejour en ESPN Chile.

Esteban Pavez convocado en Alianza Lima

En las últimas horas, Alianza Lima confirmó que Esteban Pavez es parte de la delegación que viajó a Paraguay para enfrentar a 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Podría ser el debut del mediocampista chileno, que es la última incorporación de los blanquiazules en busca del título de la Liga 1 y acceder a la fase de grupos del torneo continental.