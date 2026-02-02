Sergio Peña deja Alianza Lima y tiene un acuerdo con Sakaryaspor, informan desde Turquía

Tras llegar como uno de los fichajes más sonados a Alianza Lima, el jugador estaría planificando dejar el club tras la denuncia de una joven argentina que también implica a Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Desde Turquía informan que Sergio Peña tendría un acuerdo total con Sakaryaspor, equipo que juega en la segunda liga más importante de dicho país.

Aunque se pensaba que los últimos años de su carrera sería en el fútbol peruano, Sergio Peña volvería al extranjero nuevamente. El jugador que está envuelto en una investigación, junto a Zambrano y Trauco, dejaría Alianza Lima en busca de nuevas metas en el fútbol de Turquía.

Sergio Peña tendría acuerdo total con Sakaryaspor de Turquía

De acuerdo al periodista Reşat Can Özbudak, el jugador peruano Sergio Peña está en los planes de equipo Sakaryaspor y el acuredo estaría más que avanzado luego de que el club le envíe una propuesta oficial.

"Sakaryaspor hizo una oferta oficial a Alianza Lima por Sergio Peña. El jugador aceptó la oferta", indica en sus redes sociales. El objetivo del Sakaryaspor es conseguir refuerzos internacionales y experimentados. Además, la prensa en Turquía también señala que el acuerdo estaría bastante avanzado y todo dependerá del acuerdo entre los clubes.