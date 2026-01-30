Policía allanó la casa de la amiga de mujer que denunció a Zambrano, Trauco y Peña

0
La policía argentina tomó esta orden como parte de la investigación a los jugadores de Alianza Lima, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, por presunto abuso a una mujer de 22 años.

Policía allanó la vivienda de amiga que denunció a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por presunto abuso
Policía allanó la vivienda de amiga que denunció a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por presunto abuso | Composición: Líbero
Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron denunciados por una mujer argentina de 22 años por presunto abuso carnal cuando los futbolistas de Alianza Lima se encontraban en la pretemporada en Uruguay. A medida que avanzaban las investigaciones, la policía de Argentina realizó una orden como parte de las indagaciones.

Policía argentina allanó la vivienda de amiga que denunció a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por presunto abuso

El periodista Javier Díaz informó a través de su cuenta de Twitter que las autoridades argentinas allanaron la vivienda de la amiga que denunció a Zambrano, Trauco y Peña por un presunto abuso carnal.

"Causa de abuso. Por orden de la Justicia uruguaya, la Policía de la Ciudad allanó la casa de la amiga del jugador Zambrano de Alianza Lima. Incautaron un teléfono y una computadora. Esta joven viajó a Uruguay con la víctima. La investigación no se detiene", se puede leer.

Policía argentina allanó la casa de amiga que denunció a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por presunto abuso.

Según informó el comunicador, los efectivos policiales argentinos realizaron el allanamiento como parte de una orden de la justicia uruguaya.

Esta diligencia ayudó a que las autoridades incautaran un teléfono celular y una computadora, dispositivos que serán analizados como parte de las investigaciones.

Es importante mencionar que la amiga de la mujer de 22 años que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña acompañó a la presunta víctima al hotel de la concentración de Alianza Lima en Uruguay.

