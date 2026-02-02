Erick Osores lanza dura advertencia a Alianza Lima sobre 2 de Mayo: "Esos paraguayos..."

A falta de un par de días para el debut de Alianza Lima en la fase clasificatoria a la Copa Libertadores, el periodista Erick Osores sorprendió al referirse a 2 de Mayo. El equipo paraguayo será el primer rival de los dirigidos por Pablo Guede en busca de conseguir la hazaña de clasificar a la fase de grupos, tal y como lo hicieron el año pasado bajo el mando de Néstor Gorosito.

Tras su debut en la Liga 1 2026, Alianza Lima está listo para afrontar su nuevo reto a nivel internacional. Los Íntimos se enfrentarán a 2 de Mayo en un partido intenso que podría definir su continuidad en la competición. Pablo Guede presentará un equipo pensando en llevarse un resultado favorable de cara al partido de vuelta que se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva.

Erick Osores dio tajante calificativo a 2 de Mayo

Durante la emisión del programa de 'América TV', Erick Osores no se guardó nada y habló abiertamente sobre cómo se vive el fútbol en Paraguay. El periodista no dudó en advertir a Alianza Lima sobre no descuidar ningún aspecto en el juego aérea tanto como defensa y en el ataque.

"2 de Mayo se la va a poner complicadísima. Esos paraguayos te marcan con una rigurosidad, no te dejan jugar, a los buenos jugadores los anulan, tienen juego aéreo. Yo creo que el primer partido es clave. Alianza tiene que salir vivo de Paraguay y acá yo creo que sí puede hacer una diferencia, pero allá está complicado", señaló el periodista en América TV.

(Video: América TV)

En la liga de Paraguay, 2 de Mayo ha tenido un mal arranque de temporada. En tres partidos disputados, solamente pudo conseguir un empate en la segunda fecha, a diferencia del líder Nacional Asunción con puntaje perfecto y marcando distancia muy pronto. Esto podría jugar a favor de Alianza Lima y conseguir una victoria en su visita.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: a qué hora juega y cuándo

El partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará el miércoles 4 de febrero a partir de las 19:30 horas en el estadio Río Parapití que tiene una capacidad de recibir a más de 25 mil espectadores.