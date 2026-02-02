Revelan que Alianza Lima define proceso de Zambrano, Peña y Trauco: "Último día"

El año empezó de la peor manera para Alianza Lima. El club estuvo en el ojo de la tormenta tras una denuncia de una joven de argentina a los tres futbolistas del equipo blanquiazul. Tras ello, Zambrano, Peña y Trauco quedaron separados de la institución y su futuro se estará definiendo en las próximas horas.

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco habrían jugado sus últimos partidos con la camiseta de Alianza Lima durante la pretemporada en Uruguay. La separación definitiva habría quedado confirmada luego de que la institución victoriana inscriba al plantel en la Copa Libertadores sin los tres futbolistas señalados.

Alianza Lima define el futuro de Zambrano, Peña y Trauco

De acuerdo a la información del periodista Paul Pérez Rioja, este lunes 2 de enero es el último día para que los tres jugadores realicen sus descargos sobre la denuncia presentada por la argentina de 22 años. También contó más detalles sobre la notificación que recibieron los jugadores.

"Al primero que le notificaron con pre-aviso de despido fue a Miguel Trauco y días después llegó la notificación de pre-aviso para Carlos Zambrano como para Sergio Peña. Normalmente, me dice, que el pre-aviso de despido termina en despido", explicó en el programa 'Linkeados'.

Por lo pronto, y desde que se dio a conocer la noticia, Alianza Lima no ha brindado mayores detalles de lo que será la resolución del caso de los jugadores.

Sergio Peña con posibilidades de irse a Turquía

Desde Turquía informaron que el equipo Sakaryaspor habría presentado una oferta oficial por Sergio Peña y solo faltaría un acuerdo entre clubes. Este club juega en la segunda división del fútbol turco.