Abogado de joven que denunció a Zambrano, Trauco y Peña reveló cuántos años de prisión podrían recibir

Mientras la investigación del caso que involucra a Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña sigue su curso, el abogado de la joven argentina que acusó a los jugadores de Alianza Lima habló al respecto para medios peruanos y aseguró tiene fundamentos que sostienen la grave denuncia.

Luis Deuteris conversó con Exitosa para ratificar la versión de la mujer de 22 años y revelar que es delicado su estado de salud física y psicológica, lo cual servirá para la demostrar que so hubo abuso contra su representante.

"Estoy absolutamente convencido de que no existe mujer que pude consentir un acto tan brutal. Está lastimada, médicamente está lastimada, no quiero entrar en detalles por obvias razones de pudor y respeto a la intimidad de mi representada y esas lastimaduras se constataron totalmente", declaró.

Asimismo, Luis Deuteris manifestó que la pena que podrían asumir Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña podría bordear los 12 años, según las leyes en Uruguay, lugar donde ocurrieron los supuestos hechos y donde Alianza Lima se encontraba realizando su pretemporada 2026.

"Acá, en el artículo 172 del código uruguayo, habla de un máximo de 12 años para un hecho. Ahora, lo que nosotros los técnicos llamamos calificación legal y la gente común conoce como carácter de expediente, va a variar de acuerdo a la intervención que cada uno haya tenido. Eso va a ser resorte exclusivo de la justicia uruguaya", sentenció.