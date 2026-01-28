Abogado de mujer que denunció a Zambrano, Trauco y Peña por violencia reveló nuevos detalles

Alianza Lima está viviendo momentos tensos luego de que una mujer argentina de 22 años denunciara a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunta violencia carnal cuando los futbolistas se encontraban concentrados en Uruguay. Tras esto, el abogado que salió a hablar y afirmar que tiene nuevos elementos que respaldan la acusación de la joven es Luis Deuteris.

Abogado de mujer que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña reveló nuevos detalles

En una declaración ante ATV, el abogado Deuteris reveló que la acusación de la mujer de 22 años cobrará más valor después de que Carlos Zambrano y los otros futbolistas mencionados comenzaran a escribir tras el incidente de violencia.

Estas conversaciones posteriores y pruebas físicas podrían respaldar la denuncia de las denunciantes, ya que según el letrado no solo se trata de la versión de su representada, sino de "numerosas constancias" que podrían asegurar que los hechos ocurrieron sin consentimiento.

"Existen numerosas evidencias que pueden hablar objetivamente de la comisión de un hecho no consentido y que se reflejan en su físico. Más allá de los chats con su amiga, donde ratifica plenamente lo denunciado, hay otras pruebas que indicarían que nos encontramos ante un hecho que no contó con el consentimiento de la persona", expresó.

Video: ATV

En la entrevista con el programa 'Ocurre ahora' de ATV, el abogado de la joven denunciante, Luis Deuteris, aseguró que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tendrían el mismo nivel de culpabilidad. “Existen algunos detalles que sugieren que los tres están involucrados en la misma medida", mencionó.

Cabe mencionar que el proceso judicial por la denuncia a Zambrano, Trauco y Peña se encuentra en una etapa de investigación y en los próximos días habrán nuevas novedades al respecto. Si bien los hechos ocurrieron en Uruguay y la denuncia en Argentina se prevé que habrá una cooperación internacional entre los sistemas judiciales.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña destituidos y denunciados

Tras hacerse de conocimiento que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron denunciados por presunta violencia carnal a una mujer argentina de 22 años, Alianza Lima decidió separarlos del club alegando que es por acto de indisciplina y espera los resultados de la investigación de la justicia.