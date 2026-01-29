Mr Peet revela que Alianza Lima puede perder a volante clave para partido ante Huancayo: "Sentido"

Alianza Lima está cerca de hacer su debut ante Sport Huancayo por la Liga 1 2026. Los blanquiazules esperan alinear a su mejor oncena y quedarse con los tres puntos. Sin embargo, Mr Peet sorprendió a los hinchas al revelar que un volante importante para Pablo Guede se perfila como una de las bajas.

Mr Peet revela que Alianza Lima puede perder a volante clave

Durante su programa 'Madrugol', el periodista deportivo Peter Arévalo compartió una información que remeció los cimientos de Matute en medio de sus preparativos. Según indicó, Alianza Lima está cerca de sufrir una nueva baja para su debut, luego de conocerse la lesión de Jesús Castillo.

El popular 'Mr Peet' reveló que el mediocentro nacional no acabó en las mejores condiciones el partido ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul y se encuentra con molestias físicas. De esta forma, todo indica que Castillo no integrará el once titular en la volante de contención.

Video: Madrugol

"Jesús Castillo terminó sentido en el partido ante Inter Miami. Entonces, probablemente cambie en la alineación el acompañante de Gianfranco Chávez", fue la información que compartió el comunicador.

Cabe señalar que, hasta el momento, el club no ha informado algún tipo de lesión del jugador. Por lo que se entiende que esperarán hasta lo último para poder contar con Jesús Castillo en una de las posiciones más importantes de su esquema.

Jesús Castillo se encuentra sentido y puede perderse el partido ante Sport Huancayo.

Números de Jesús Castillo con Alianza Lima

Durante la pretemporada, Jesús Castillo demostró que es uno de los jugadores titulares en el esquema de Pablo Guede, siendo una pieza vital en el mediocampo demostrando vehemencia y seguridad. El volante jugó 3 de los 4 partidos que disputó Alianza Lima en sus preparativos.

El volante de 29 años apunta a mejorar su actuación de la última temporada, donde fue considerado como suplente, aunque siempre respondió en la cancha. En los registros, Castillo jugó 31 partidos, donde consiguió anotar un gol y brindar dos asistencias.