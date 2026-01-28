Aldair Fuentes, ex Alianza Lima, se rindió ante flamante refuerzo de Universitario: "Mucha diferencia"

Universitario de Deportes potenció su plantel con la llegada de destacados refuerzos extranjeros ya que los cremas tienen el desafío de pelear por el tetracampeonato de la Liga 1 2026. En esa línea, para esta temporada, el elenco merengue oficializó como su flamante '9' extranjero al delantero español-senegalés Sekou Gassama quien acaba de recibir los elogios del ex Alianza Lima, Aldair Fuentes.

Aldair Fuentes, ex Alianza Lima destacó a gran refuerzo de Universitario para esta temporada

Mediante una reciente entrevista con el programa GV Play, el zaguero nacional de 27 años recordó la etapa en la que ambos coincidieron en Fuenlabrada de España durante el 2020-2021, y fue así como el futbolista destacó el biotipo que posee el ariete extranjero de la 'U'. En tal sentido, agregó que esa será una de sus características más influyentes.

Sekou Gassama es el flamante '9' extranjero de Universitario para esta temporada

"Es muy fuerte, físicamente va a marcar mucha diferencia. El tiempo que me tocó estar en Fuenlabrada le fue muy bien; metió goles con el equipo, nos salvó en muchos partidos. No éramos un equipo de mucha tenencia", expresó Fuentes.

(Video: Con Calle y Cancha - GV Play)

A su vez, el actual defensa de Cusco FC subrayó que Gassama tiene un gran potencial para imponerse ante cualquier defensa rival. "Su fuerte es el área, ahí es donde se puede sacar mucho provecho", añadió.

¿Cómo le fue a Sekou Gassama durante su paso por Fuenlabrada de España?

Es válido recordar que, el delantero Sekou Gassama disputó oficialmente 30 encuentros con Fuenlabrada por LaLiga y Copa de España en las temporadas 2020 y 2021, sin embargo, no pudo convertir ningún gol ni brindar asistencias.