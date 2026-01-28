- Hoy:
Barcos impacta al elogiar a delantero de casi un millón que fichó por Alianza: "Potencial bárbaro"
Hernán Barcos conversó en L1 MAX y sorprendió al elogiar a un cotizado delantero que jugará con Alianza Lima por varias temporadas. ¿De quién se trata?
Alianza Lima es uno de los que mejor se ha reforzado en el mercado de pases. El equipo dirigido por Pablo Guede tiene como gran objetivo conquistar la Liga 1 y confía en que sus incorporaciones sean clave para lograrlo. En ese contexto, Hernán Barcos no dudó en elogiar a uno de los fichajes más destacados del plantel, un jugador de alta cotización que acaba de sumarse a los íntimos.
Hernán Barcos elogió a delantero de casi un millón que fichó por Alianza Lima
Hernán Barcos es considerado uno de los grandes referentes de Alianza Lima y, pese a que ya no forma parte del plantel, su opinión sigue teniendo peso entre los hinchas. En ese contexto, el delantero argentino dialogó con el programa 'Hablemos de MAX' y sorprendió al elogiar al nuevo ‘9’ que llegó a Matute para esta temporada.
Durante la entrevista, al ser consultado sobre los delanteros peruanos con mayor proyección en la actualidad, el ‘Pirata’ mencionó varios nombres y puso especial énfasis en Luis Ramos, a quien considera un futbolista con enorme margen de crecimiento.
Video: Hablemos de MAX
"El chico (Luis) Ramos tiene un potencial bárbaro", señaló Barcos sobre uno de los flamantes refuerzos de Alianza Lima, palabras que funcionan como un claro respaldo y validación para el nuevo atacante blanquiazul de cara a la temporada.
Y es que, Luis Ramos es considerado como una de las operaciones más importantes del mercado nacional, considerando su gran proyección a futuro y características que ha mostrado en campo.
¿Hasta cuándo firmó contrato Luis Ramos con Alianza Lima?
Durante su presentación, Alianza Lima confirmó que el fichaje de Luis Ramos se da por un periodo de 3 temporadas. Es decir, el delantero será blanquiazul hasta finales del 2028. El motivo de su largo contrato se debe a que la directiva considera al jugador como exportable y espera obtener un gran beneficio por una venta.
Luis Ramos marcó ante Inter de Miami y gritó su primer gol con Alianza Lima en Matute. Foto: Sebastián Blaco/URPI.
Valor de mercado de Luis Ramos
De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Luis Ramos ostenta una valoración de mercado de 900 mil euros, la cifra más alta de su carrera y que apunta a incrementarse considerando que ya empezó a hacer goles con la camiseta de los 'íntimos'.
